Francie ničí svůj průmysl nadměrným zdaněním, řekl ředitel Michelinu Florent Menegau. Investuje v Itálii

Francouzský rozpočet pro letošní rok zahrnuje více než 8 miliard eur v mimořádných příjmech z dočasného zvýšení zdanění společností a vyšší sazby na zpětné odkupy akcií jako součást balíčku škrtů ve výdajích a zvýšení daní.

"Ekonomicky zabíjíte svou zemi, když zavádíte daně, které jsou mnohem vyšší než v jiných zemích," řekl generální ředitel francouzského výrobce pneumatik v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „V současné době je přímé a nepřímé zdanění ve Francii nejvyšší v Evropě. Nečekejte, že to korporace budou moci neustále polykat,“ dodal.

Menegaux patří mezi francouzské korporátní lídry, kteří varují, že důsledky dlouhodobé vládní krize pozastavily investice. Vyšší daně spolu s poklesem poptávky v automobilovém průmyslu v celé Evropě donutily Michelin uzavřít tři závody v Německu, dva ve Francii a jeden v Polsku. Výroba v Evropě je dvakrát dražší než v Asii, což je mezera, která se od roku 2019 značně prohloubila, uvedl výkonný ředitel.

„Musíme znovu přizpůsobit naši průmyslovou stopu v Evropě, abychom vyváželi méně, protože to není ekonomické,“ řekl. Společnost má v Evropě 50 tisíc zaměstnanců, z toho téměř 18 tisíc ve Francii.

Pro Michelin, stejně jako pro další velké evropské průmyslové skupiny, se obavy v regionu, včetně vysokých nákladů na energii a pracovní sílu a byrokracie, přidaly k rostoucí pravděpodobnosti obchodní války, protože americký prezident Donald Trump znásobuje své celní hrozby.

"Počkejme a uvidíme, ale v globalizovaném světě jsou mechanismy velmi složité," řekl Menegaux. "Pokud začnete zavádět cla, bude velmi, velmi choulostivé pochopit, jaké to bude mít důsledky." Varoval, že by to pro spotřebitele v USA mohlo znamenat dražší pneumatiky.

Boj o trh

Aby Michelin obstál v tvrdším prostředí, zaměřuje se na růst v zahraničí a také investuje do sektorů s vysokou přidanou hodnotou, včetně pneumatik pro těžební, letecký a zemědělský průmysl. Také rozšiřuje svůj diverzifikační tlak, jde do nafukovacích přístřešků pro armádu a textilií používaných astronauty při práci na nové generaci lepidla, které nepoužívá molekuly škodlivé pro zdraví, řekl Menegaux. Zdravotnické prostředky jsou další oblastí růstu společnosti. Řada akvizic již Michelinu umožnila vyvinout implantabilní materiál, který umožňuje opravu, obnovu a regeneraci lidské tkáně.

Vzhledem k tomu, že jeho klíčové trhy začínají být nejasné, Michelin hledá akvizice, které by rostly v Itálii, která má bohatou tradici silných rodinných podniků. Michelin se dívá na středně velké podniky, které se potýkají s problémy s nástupnictvím.

"Většinou již existují velmi dobře vedené podniky, které vyvážejí mimo Itálii," řekl generální ředitel. „V Itálii, kde je ekonomika zasažena méně než to, co vidíme v Německu, Francii a Španělsku, nás nyní zajímá mnoho věcí. Společnost má v zemi již dva závody. Michelin většinou hledá rychlé akvizice, ale společnost nevylučuje větší fúze a akvizice, řekl Menegaux. "Zákony o hospodářské soutěži v Evropě musí být revidovány, aby umožňovaly přeshraniční dohody, které mohou posílit hráče v regionu uprostřed ostré asijské konkurence, řekl Menegaux. „Průmysl pneumatik je stále roztříštěným průmyslem. Potřebuje konsolidaci,“ doplnil.