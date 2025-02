Tak trochu přehnaná regulace. Evropské automobilky zažívají krizi, jakou dosud nepoznaly

Škoda Auto masivně sníží stavy zaměstnanců, o zhruba 6000 lidí, Audi dnes zavírá svoji bruselskou továrnu. Evropský autoprůmysl je v problémech, z velké části kvůli příliš ambiciózním zeleným opatřením EU.

Šéf automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer dnes oznámil rozsáhlý plán snižování stavu zaměstnanců. V Česku automobilka zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí, přičemž snižování stavů se má dotknout patnácti procent zaměstnanců automobilky. Mohlo by se tak týkat bezmála 6000 tuzemských pracovníků. Půjde patrně zejména o ty agenturní, avšak postihne i kmenové, neboť agenturní tvoři zhruba desetinu celkového počtu zaměstnanců.

Zellmerova slova dosud nezávažnějším způsobem potvrzují, že ani Škoda není imunní vůči dopadům tuhých regulací Evropské unie a transformativním změnám globálního autoprůmyslu.

Také další evropské automobilky zápolí s poměrně slabou poptávkou, vysokými náklady na energie a pracovní sílu, s klesající konkurenceschopností zejména tváří v tvář Číně a v neposlední řadě s nečekaně silnými problémy při přechodu na elektromobilitu.

Největší evropská automobilka, Volkswagen, matka Škody, se loni koncem roku dohodla s odbory na snížení stavu zaměstnanců o 35 000 lidí. Loni dokonce vážně hrozilo, že bude muset zavřít některé ze svých závodů v Německu, což se v její takřka devadesátileté historii nikdy nestalo, avšak tato hrozba pominula, i když patrně ne definitivně.

Současně právě dnes je naposledy v provozu bruselská továrna značky Audi, jež rovněž patří pod křídla Volkswagenu. O práci tak dneškem přichází na tři tisíce tamních zaměstnanců.

Automobilka Audi se rozhodla roku 2018 přeorientovat na výrobu elektromobilů, po přibližně 70 letech úspěšné produkce vozů se spalovacím motorem. Tuto revoluční přeměnu svého zaměření tedy nezvládá. Město Brusel tak přichází o svého vůbec největšího zaměstnavatele v rámci soukromé sféry.

Hlavní město regulací

Je to symbolické. Právě v Bruselu, v tamních úřadech a institucích Evropské unie v čele s Evropskou komisí, vznikla řada regulací, kvůli nimiž se nyní evropský automobilový průmysl ocitá ve vážné krizi, jakou vlastně nepamatuje. Fatální chybu už připouští i sama Evropská komise, která se v posledních dnech snaží o alespoň částečnou deregulaci, byť hlavně pod vlivem dění ve Spojených státech, oslabení transatlantické bezpečností vazby a deregulace v podání tamní nové administrativy. Otázkou však je, zda v EU s deregulací nepřichází pět minut po dvanácté.

Klíčovým důvodem nesnází automobilek jsou vysoké ceny energií, které Brusel uměle zdražuje emisními povolenkami, a to více než kdekoli jinde na světě. Automobilky v EU se ale také potýkají s přísnými emisními normami a dalšími zelenými regulacemi, jež jsou opět nejambicióznější na světě.

Nejde jen o automobilky skupiny Volkswagen. Na 4000 zaměstnanců, hlavně v Německu, propustí americká automobilka Ford.

A konečně nejde také jen o výrobce aut, nýbrž i o jejich dodavatele. Francouzský dodavatel autodílů Valeo loni v listopadu oznámil snižování stavů. Restrukturalizace povede k zavření dvou jeho francouzských závodů, práci ztratí přibližně tisícovka zaměstnanců. Výrobce pneumatik Michelin zase zavře dva závody v západní části Francie, čímž o práci připraví na 1250 lidí.

