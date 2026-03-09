Vyberte si z našich newsletterů

Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem

Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem

Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem
Wealth Magazín, užito se svolením
Nástupnictví, investice i rodinné konflikty. To jsou témata, která dnes řeší mnoho českých rodinných firem. Série workshopů Wealth Forum – Workshop & Networking 2026 nabídne praktické rady, jak tyto situace zvládnout.

V mnoha českých a slovenských rodinných firmách se blíží klíčový moment – předání firmy, majetku i rozhodování další generaci. Spolu s tím přichází otázky, jak sladit zkušenosti zakladatelů s očekáváním mladší generace, jak nastavit pravidla správy rodinného majetku a jak do tradičního byznysu zapojit nové technologie či investiční strategie.

Právě těmto tématům se bude věnovat Wealth Forum – Workshop & Networking 2026, vzdělávací akce pořádaná Wealth Magazínem. Účastníkům nabídne sérii praktických workshopů zaměřených na správu rodinného majetku, nástupnictví i spolupráci mezi generacemi.

„Rodinné bohatství často brzdí nejasná pravidla. Rodiny řeší, kdo má rozhodovací pravomoci, jak se řeší konflikty nebo jak sladit rodinné hodnoty s rozvojem firmy a investic,“ uvádějí organizátoři akce.

Když se střetnou tradice a inovace

V mnoha rodinných firmách dnes probíhá několik zásadních změn současně – příprava nástupnictví, profesionalizace správy majetku a tlak na modernizaci investičních či technologických přístupů.

Právě v této přechodové fázi podle organizátorů často vznikají největší problémy. Nevyjasněná pravidla nebo špatná komunikace mohou vést ke konfliktům mezi generacemi nebo ke strategickým chybám.

Cílem workshopů je nabídnout rodinám a majitelům firem praktické nástroje, které pomohou propojit moderní přístupy s kontinuitou rodinných hodnot,“ uvádějí pořadatelé.

Osm workshopů pro majitele firem i investory

Akce je koncipována jako celodenní program, během něhož účastníci projdou až osmi tematickými workshopy v malých skupinách. Každý z nich se zaměří na konkrétní oblast správy rodinného majetku a podnikání.

Program zahrnuje například témata:

  • nástupnictví ve vedení firmy
  • komunikaci a rozhodování v rodině
  • zapojení externích expertů nebo family offices
  • právní a daňové struktury majetku
  • investiční strategii rodinného portfolia
  • propojení rodinných hodnot a řízení firmy

Workshopy povedou odborníci z oblasti investic, práva, family governance či správy majetku.

Komorní formát a sdílení zkušeností

Celková kapacita akce je maximálně 90 účastníků, přičemž jednotlivé workshopy probíhají ve skupinách do deseti lidí. Cílem je podle organizátorů vytvořit prostor pro otevřenou diskusi a sdílení zkušeností mezi rodinnými firmami i investory.

Akce je určena především pro majitele rodinných firem, investory, členy vícegeneračních rodin, zástupce takzvané NextGen generace nebo správce rodinného majetku.

Organizátoři doporučují, aby se workshopů účastnilo více členů rodiny – ideálně z různých generací. Právě společná diskuse totiž často pomáhá otevřít témata, která se v rodinných firmách dlouho odkládají.

Trh práce slábne. Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší od roku 2017

Úřad práce
ČTK
nst
nst

Nezaměstnanost v Česku v únoru mírně vzrostla. Podíl lidí bez práce se proti lednu zvýšil o 0,1 procentního bodu na 5,2 procenta. Podle Úřadu práce jde o typický sezónní vývoj před příchodem jara, kdy ještě naplno nezačaly sezónní práce. Práci si v únoru hledalo 381 705 lidí, tedy asi o 3160 více než v lednu. Počet volných pracovních míst zároveň stoupl přibližně o 3270 na 89 705.

Ve srovnání s loňskem je situace výrazně horší. V únoru 2025 činila nezaměstnanost 4,4 procenta a bez práce bylo tehdy zhruba 326 tisíc lidí.

Podle hlavního ekonoma Banky CREDITAS Petra Dufka se nezaměstnanost dostala na nejvyšší únorovou úroveň za poslední desetiletí. „Na sezónní práce bylo ještě brzy, takže převážilo propouštění, které dlouhodobě probíhá v průmyslu kvůli nedostatku zakázek a vysokým cenám energií,“ uvedl.

Problémy jsou podle něj nejviditelnější v tradičně slabších regionech. V okresech Most a Karviná už je bez práce více než desetina obyvatel. Podle Dufka tyto regiony stále bojují s hospodářským dědictvím transformace z 90. let.

Nejde jen o sezónní výkyv

Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji se sedmi procenty. Naopak nejnižší zůstává v Praze, kde činí 3,9 procenta. Na úrovni okresů byla nejhorší situace právě na Mostecku a Karvinsku. Naopak nejnižší nezaměstnanost je tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se drží pod třemi procenty.

Ekonomové zároveň upozorňují, že nejde jen o sezónní výkyv. Hlavní ekonom Deloitte David Marek připomíná, že počet lidí bez práce meziročně vzrostl o více než 55 tisíc. „Sezónnost vysvětluje asi 25 tisíc nezaměstnaných. Zbytek je bohužel strukturální problém spojený s úbytkem pracovních míst v průmyslu,“ uvedl.

Část propuštěných sice nachází práci ve službách, podle analytiků ale tento sektor nedokáže absorbovat všechny pracovníky. Navíc mnoho volných míst je určeno pro nízko kvalifikované pracovníky v regionech s nedostatkem pracovní síly. „Těžko se bude vrátný nebo uklízečka stěhovat za prací do Prahy,“ upozornil Dufek.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v únoru v průměru 4,3 uchazeče. Největší přetlak byl na Karvinsku, kde připadalo přes 20 uchazečů na jednu pozici. Naopak v okresech Praha-východ, Praha-západ a Mladá Boleslav připadal zhruba jeden uchazeč na jedno volné místo.

Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank upozorňuje, že únorová nezaměstnanost je nejvyšší od ledna 2017. Podle něj k růstu přispívá zejména dlouhodobé snižování počtu pracovních míst v průmyslu, které souvisí se ztrátou konkurenceschopnosti evropské výroby, vysokými cenami energií nebo regulací.

S příchodem jara by se situace měla alespoň částečně zlepšit. Sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství nebo službách obvykle počet nezaměstnaných snižují. Analytici očekávají, že podíl lidí bez práce by mohl v následujících měsících klesnout zhruba k pěti procentům.

Podle ekonomů však strukturální problémy trhu práce nezmizí a nezaměstnanost může ke konci roku opět růst.

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty v Česku mohou brzy zdražit až o devět korun

iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Svět podle některých analytiků čelí největšímu ropnému šoku od sedmdesátých let. Cena ropy Brent dnes při zahájení obchodování překonala hranici 100 dolarů za barel a dál roste. Pokud by se na této úrovni udržela, mohou pohonné hmoty v Česku během několika týdnů zdražit až o devět korun za litr.

Ropa je tak nejdražší od roku 2022. Už v tomto týdnu by řidiči měli počítat s prvním zdražením benzínu a nafty přibližně o tři až pět korun za litr.

Barel ropy Brent se nyní prodává v přepočtu zhruba za 2300 korun. Když byla ropa naposledy na podobné cenové úrovni, na podzim roku 2022, stál benzín kolem 43 korun za litr a nafta přibližně 47 korun za litr. Tehdy však byla spotřební daň z nafty nižší než dnes – stát ji měl sníženou o jednu korunu a padesát haléřů na litr.

Ropa
Aktualizováno

Nejvážnější situace za několik desetiletí

Pokud by současné ceny ropy vydržely, mohlo by podle odhadů dojít během zhruba dvou týdnů k dalšímu zdražení pohonných hmot. Oproti předvčerejším cenám kolem 36 korun za litr benzínu a 38 korun za litr nafty by tak mohly zdražit celkem až o osm až devět korun za litr.

Podle analytika ropného trhu Phila Verlegera jde o nejvážnější narušení globálního trhu s ropou za několik desetiletí. Situace je podle něj závažnější než ropný šok během první války v Perském zálivu v roce 1990 nebo než výkyvy po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Pokud by růst cen ropy trval delší dobu, mohla by vláda přistoupit ke snížení spotřební daně alespoň u nafty, aby zmírnila dopady na dopravce i domácnosti.

Snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu a padesát haléřů na litr by ale znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu zhruba 13 miliard korun ročně. Pokud by k takovému kroku došlo ještě letos a platil by do konce roku, mohl by se plánovaný schodek státního rozpočtu zvýšit z nynějších 310 miliard korun na více než 320 miliard, případně až na 325 miliard korun.

Ropa
Aktualizováno

