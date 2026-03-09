Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem
Nástupnictví, investice i rodinné konflikty. To jsou témata, která dnes řeší mnoho českých rodinných firem. Série workshopů Wealth Forum – Workshop & Networking 2026 nabídne praktické rady, jak tyto situace zvládnout.
V mnoha českých a slovenských rodinných firmách se blíží klíčový moment – předání firmy, majetku i rozhodování další generaci. Spolu s tím přichází otázky, jak sladit zkušenosti zakladatelů s očekáváním mladší generace, jak nastavit pravidla správy rodinného majetku a jak do tradičního byznysu zapojit nové technologie či investiční strategie.
Právě těmto tématům se bude věnovat Wealth Forum – Workshop & Networking 2026, vzdělávací akce pořádaná Wealth Magazínem. Účastníkům nabídne sérii praktických workshopů zaměřených na správu rodinného majetku, nástupnictví i spolupráci mezi generacemi.
„Rodinné bohatství často brzdí nejasná pravidla. Rodiny řeší, kdo má rozhodovací pravomoci, jak se řeší konflikty nebo jak sladit rodinné hodnoty s rozvojem firmy a investic,“ uvádějí organizátoři akce.
Když se střetnou tradice a inovace
V mnoha rodinných firmách dnes probíhá několik zásadních změn současně – příprava nástupnictví, profesionalizace správy majetku a tlak na modernizaci investičních či technologických přístupů.
Právě v této přechodové fázi podle organizátorů často vznikají největší problémy. Nevyjasněná pravidla nebo špatná komunikace mohou vést ke konfliktům mezi generacemi nebo ke strategickým chybám.
„Cílem workshopů je nabídnout rodinám a majitelům firem praktické nástroje, které pomohou propojit moderní přístupy s kontinuitou rodinných hodnot,“ uvádějí pořadatelé.
Osm workshopů pro majitele firem i investory
Akce je koncipována jako celodenní program, během něhož účastníci projdou až osmi tematickými workshopy v malých skupinách. Každý z nich se zaměří na konkrétní oblast správy rodinného majetku a podnikání.
Program zahrnuje například témata:
- nástupnictví ve vedení firmy
- komunikaci a rozhodování v rodině
- zapojení externích expertů nebo family offices
- právní a daňové struktury majetku
- investiční strategii rodinného portfolia
- propojení rodinných hodnot a řízení firmy
Workshopy povedou odborníci z oblasti investic, práva, family governance či správy majetku.
Komorní formát a sdílení zkušeností
Celková kapacita akce je maximálně 90 účastníků, přičemž jednotlivé workshopy probíhají ve skupinách do deseti lidí. Cílem je podle organizátorů vytvořit prostor pro otevřenou diskusi a sdílení zkušeností mezi rodinnými firmami i investory.
Akce je určena především pro majitele rodinných firem, investory, členy vícegeneračních rodin, zástupce takzvané NextGen generace nebo správce rodinného majetku.
Organizátoři doporučují, aby se workshopů účastnilo více členů rodiny – ideálně z různých generací. Právě společná diskuse totiž často pomáhá otevřít témata, která se v rodinných firmách dlouho odkládají.
