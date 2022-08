Éra proslulých letenek za deset euro i míň končí, prohlásil šéf Ryanairu

Pověstné letenky „téměř zadarmo“ oblíbené studenty i spořivými lidmi od nízkonákladové společnosti Ryanair se staly minulostí, alespoň na několik let. Šéf firmy Michael O'Leary řekl, že jejich éra dočasně končí kvůli rapidně stoupajícím cenám pohonných hmot. Očekává, že do pěti let stoupne i průměrná cena letenky u Ryanairu, a to o čtvrtinu na 50 eur, uvedla agentura Bloomberg. Firmě nahrává i letošní chaos na evropských letištích způsobený nedostatkem personálu letišť i aerolinek, ze kterého firma hodlá těžit.

„Není pochyb o tom, že na spodním konci trhu jsou naše skutečně levné akční tarify – za 0,99 i 9,99 euro (24,40 koruny až 244 korun) – a že tyto tarify neuvidíte několik dalších let,” citoval Bloomberg O'Learyho s odkazem na rozhovor pro pořad Today na BBC Radio 4. „Důvodem jsou prudce rostoucí ceny pohonných hmot,“ dodal šéf nízkonákladové letecké společnosti.

O'Leary očekává, že průměrná cena letenky Ryanairu během příštích pěti let vzroste o zhruba 10 eur z loňských zhruba 40 eur na zhruba 50 eur (1220 korun) do roku 2027. A i přesto, že ceny pohonných hmot ovlivňují ceny letenek a způsobují zmatek i v disponibilních příjmech domácností, O'Leary je přesvědčen, že počet zákazníků Ryanairu zůstane minimálně stabilní, ale spíše se zvýší. „Miliony lidí budou chtít stále a často létat, ale budou mnohem citlivější na cenu,“ dodal.

Generální ředitel hlavní divize Ryanairu Eddie Wilson před týdnem prohlásil, že holding Ryanair očekává, že bude těžit z ještě vyššího počtu zákazníků. Důvodem je, že jeho konkurenti nyní v létě omezují svou kapacitu. Děje se tak poté, co v červenci spolu se rozvolněním proticovidových opatření prudce stoupl počet cestujících v Evropě.

Chaos na letištích, aerolinky v potížích

Letiště a přepravci se totiž potýkají s nedostatkem personálu, neboť za pandemie propouštěli a dosud nenašli dostatečnou a kvalifikovanou náhradu. Letiště Heathrow například vyzvalo aerolinky, aby už na léto neprodávaly další letenky, KLM či Lufthansa zrušily postupně tisíce letů nejen kvůli nízkému počtu zaměstnanců, ale i kvůli stávkám stávajícího personálu stěžujícího si na nízké platy a přetíženost.

Podle Wilsona má Ryaniar naopak stále prostor pro prodej letenek na srpen a předpovídá, že bude těžit z rezervací na poslední chvíli poté, co dopravci jako British Airways zastavili prodej letenek ze svého hlavního uzlu Heathrow. Ryanair byl podle Wilsona méně postižen cestovním chaosem, který sužuje letecký průmysl, protože během pandemie si udržela více zaměstnanců, byť za nižší mzdy, zatímco její konkurenti propouštěli. Společnost také těžila z toho, že má vlastní odbavení zavazadel a pozemní služby na svých nejrušnějších letištích, řekl Wilson.

V červenci Ryanair přepravil 16,8 milionu cestujících, oproti předchozímu měsíci téměř o milion víc, přičemž vytížení jeho letadel vzrostlo na 96 procent. Nízkonákladové aerolince se letos daří i ekonomicky – v období od dubna do června vykázala zisk po zdanění 170 milionů eur (4,2 miliardy korun). Je to první zisk po třech letech, zaostal ale za čísly z dob před koronavirovou pandemií, uvedla firma.