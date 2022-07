Špatná zpráva pro turisty. Chaos na letištích v Londýně a Paříži stoupá

Londýnské letiště Heathrow a pařížské Charlese de Gaulla ruší další lety. Heathrow se odvolává na obavy o bezpečnost, zatímco cestující ve francouzské metropoli zasáhne stávka. Cestovní chaos v Evropě tak pokračuje i na začátku vrcholného turistického období, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Heathrow ve čtvrtek ráno požádalo aerolinky, aby zrušily 30 letů s odkazem na obavu, že počet cestujících ve špičce překročí úroveň, kterou by mohlo bezpečně zvládnout. Francouzský úřad pro civilní letectví nařídil 17procentní snížení letů na letišti Charlese de Gaulla uprostřed stávky hasičů a prodloužil omezení do pátku, kdy by se stávka měla ještě rozšířit, uvedl Bloomberg.

Evropská letiště kolabují, Praha se drží. Zatím Zprávy z firem Hodinové fronty na odbavení a bezpečností kontrolu jsou již realitou řady evropských letišť. Pražské letiště se zatím drží, ale čísla jsou proti němu. Na vině je nedostatek zaměstnanců letišť i aerolinek v kombinaci s možností poprvé po dvou a půl letech cestovat bez koronavirových restrikcí. Zdeněk Pečený Přečíst článek

I když dotčené služby představují pouze malou část z celkového počtu, zrušení na poslední chvíli zvyšuje zmatek kolem cestování v Evropě. Důvodem je nedostatek personálu, z nichž mnozí se léčí s novou variantou covidu, a protesty těch, kteří na letištích údajně ve ztížených podmínkách pracují. Výsledkem je mimo jiné to, že cestující na Heathrow si stěžovali na chaos v terminálech poté, co byly změny oznámeny až ve středu pozdě večer. A někteří tvrdí, že jim to bylo řečeno, až když dorazili na letiště.

Británie proto zveřejnila 22bodový akční plán zaměřený na zlepšení cestování a zamezení opakování dřívějších problémů pro nadcházející čas, kdy se osazenstvo škol v nadcházejících týdnech rozejde na letní prázdniny. Plán mimo jiné vyzývá letecké společnosti, aby opět vyhodnotily, zda jsou zveřejněné letecké řády reálné, a v případě potřeby zrušily lety, přičemž jejich letištní sloty, tedy zajištěné pozice v letovém řádu, jsou chráněny nedávnou změnou pravidel.

Chaos na letištích. Lufthansa ruší tisíce letů kvůli nedostatku personálu, další aerolinky kvůli stávkám Money Místo očekávaného letního oživení čelí letecká doprava v Evropě stále dalším potížím – nedostatku personálu a narůstajícímu tlaku svých zaměstnanců hrozících stávkami. Důsledkem jsou tisíce zrušených letů, několikahodinová zpoždění a nekonečné fronty, upozorňuje agentura Bloomberg. elz Přečíst článek

Reklama

Dopravci by také měli cestující neprodleně informovat o jejich právech, pokud se něco pokazí, a včas zaplatit požadovanou náhradu. Ministr dopravy Grant Shapps v prohlášení uvedl, že „nyní je na letištích a leteckých společnostech, aby se zavázaly provozovat lety, které slíbily, nebo je zrušily s dostatečným předstihem.

Rušeny lety na střední a krátké vzdálenosti

V Paříži vedl čtvrteční výpadek k uzavření dvou ze čtyř ranvejí Charlese de Gaulla mezi sedmou a čtrnáctou hodinou. Air France zrušila 62 letů, přičemž zachovala všechna spojení na dlouhé vzdálenosti a 90 procent spojení na krátké a střední vzdálenosti, uvedl mluvčí.

Reportáž z postcovidového Londýna: Všude chybějí lidé. V dopravě, obchodech i muzeu Názory Po téměř dvou letech se konečně lze dostat do Londýna bez jakéhokoli omezení a Češi tak mohou jako před pandemií vyrazit na nákup na Oxford Street či navštívit British Museum. Postpandemický Londýn však má několik problémů. Předraženými hotely v centru začínaje a nedostatkem řidičů Uberu konče. A věděli jste, že na celý středně velký Marks & Spencer stačí jen jeden „shop assistant“? Stanislav Šulc Přečíst článek

Chaos na největším francouzském letišti bude pokračovat i v pátek se stejnou úrovní rušení letů a uzavírek ranveje, neboť je plánována stávka odborů zastupujících širší okruh zaměstnanců, včetně zaměstnanců ostrahy a tankování. Rozhovory mezi provozovatelem Gaullova letiště a zástupci zaměstnanců probíhají, ale zatím se nepodařilo dosáhnout dohody o mzdách. Zaměstnanci požadují lepší pracovní podmínky a lepší kompenzace, které by odrážely vysokou inflaci.

Již minulý týden k rostoucímu neklidu cestujících přispěla společnost Lufthansa, která na začátku června zrušila 900 letů, a před týdnem oznámila zrušení dalších 2200 vnitrostátních i evropských linek. To jsou čtyři procenta kapacity firmy v tomto období. V Belgii pak od čtvrtka stávkovali i piloti a palubní personál společnosti Brussels Airlines. Zaměstnanci této dceřiné společnosti německé Lufthansy kritizují mimo jiné vysokou pracovní vytíženost. Do soboty mělo být zrušeno 315 letů.

Stávku oznámili minulý týden i například pracovníci společnosti Ryanair a stávkovou pohotovost vyhlásila odborová organizace British Airways.