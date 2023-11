Pod dohledem Bruselu. S přípravou trati z Prahy na letiště pomůže evropská rozvojová banka

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj bude radit Správě železnic při přípravě modernizace železniční trati z Prahy na Letiště Václava Havla a na Kladno formou PPP projektu, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Správa železnic dále uvedla, že obě strany podepsaly smlouvu na poradenské služby, na základě kterých banka připraví podklady k veřejné zakázce na koncesionáře stavby.

Státní podnik počítá s výstavbou ve spolupráci se soukromým kapitálem u vybraných úseků tratě, vláda to schválila v srpnu. Vybraný koncesionář podle organizace zajistí i následnou provozuschopnost kolejí.

Ve hře jsou podle informací Správy železnic dvě varianty, v první by soukromý partner vybudoval či zrekonstruoval všechny úseky mezi stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Letiště Václava Havla, ve druhé kromě toho i úsek do Kladna. Náklady u první varianty podle Správy železnic dosahují 16,6 miliardy korun, u druhé pak 23,3 miliardy korun. Celková délka úseků činí téměř 40 kilometrů a s jejich modernizací se počítá v letech 2025 až 2029, uvedla organizace.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla tvoří podle organizace zhruba deset staveb, z nichž některé už jsou hotové a jiné se staví. V letech 2017 až 2020 Správa železnic nechala zrekonstruovat Negrelliho viadukt v Praze. Loni začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec a letos v lednu Správa železnic začala s modernizací úseku mezi stanicí Praha-Bubny a zastávkou Praha-Výstaviště.

Další na řadě je podle informací organizace tendr pro stavbu v úseku Praha-Ruzyně – Kladno a před zahájením je modernizace Masarykova nádraží. Poté budou následovat práce mezi Ruzyní a letištěm včetně stavby nové stanice přímo u letiště. Od roku 2026 pak organizace plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Na závěr přijde na řadu takzvané zaokruhování, které umožní přímé spojení letiště s Kladnem. Náklady celé modernizace se budou podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody blížit 50 miliardám korun, přičemž ještě předloni je organizace odhadovala na 43 miliard korun.