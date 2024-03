Budoucnost dopravy v Praze je ve vlacích, vzniknou dvě nové linky

Na území Prahy by mohly vzniknout dvě nové vlakové linky S61 z Vršovic do Malešic a S71 z Radotína do Běchovic. Cílem je zlepšit síť vlakových spojení. Kdy budou zavedeny, není jasné, záležet bude na vybudování potřebné infrastruktury včetně některých zastávek.

Po metropoli jezdí několik desítek linek označených písmenem S zapojených do pražské integrované dopravy (PID), jejíž součástí jsou i spěšné vlaky a vybrané rychlíky. Linky S pod tímto označením začaly jezdit v roce 2007.

Linka S61 měla původně vyjet v prosinci 2024 z Vršovic přes Zahradní Město do Malešic. V této trase ale letos zprovozněna nebude. Podmínkou, aby vlaky linky S61 jezdily přes Zahradní Město, je výstavba zastávek Jahodnice a Hostavice Jiráskova čtvrť, výhledově se počítá ještě se zastávkou Praha-Malešice s přestupem na metro A ve stanici Depo Hostivař. Kvůli potížím by tak zatím vlaky měly jet v alternativní trase přes hlavní nádraží a Kyje. Ropid také jedná o prodloužení vlaků do středočeských Úval.

Dalším vlakovým spojením, které má vzniknout, je linka S71 z Radotína přes Krč a Zahradní Město do Běchovic. Podmínek pro zavedení linky je v tomto případě několik. První je, že nejprve musí vzniknout zastávky Praha-Braník Ve Studeném a Praha-Spořilov.

Druhou podmínkou pro S71 je, že Správa železnic musí opravit trať ze Smíchova na hlavní nádraží, kde je problém chátrajícího železničního mostu mezi Smíchovem a Podskalím. Do vyřešení tohoto problému pojedou vlaky z Berouna přes Branický most a Krč, kudy je plánována právě linka S71.

Změna dopravce čeká fungující linku S49 z Prahy-Hostivař do středočeských Roztok u Prahy. Od změny jízdního řádu v prosinci 2024 nahradí dosavadního provozovatele, firmu Arriva firma Regiojet, která zvítězila v nabídkovém řízení.

