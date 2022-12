DPP je rukojmí v politickém boji, říká šéf podniku Witowski

Dlouhá jednání o pražské koalici přinášejí jistou míru nejistoty pro plánování dalšího rozvoje dopravního podniku (DPP), ale na provoz MHD v metropoli bezprostřední vliv nemají. Uvedl to řekl ředitel podniku Petr Witowski. Komplikací je podle něj to, že se podnik i v souvislosti s kauzou Dozimetr stal dějištěm politických bojů. Do výběrového řízení na generálního ředitele, které podnik na pokyn rady města před časem vyhlásil, se Witowski přihlásil.

Reklama

„Ovlivňuje nás to do té míry, že my vlastně dneska nevíme, jaké bude mít akcionář priority, protože nová politická reprezentace může mít jiné, bude chtít třeba některé věci upozadit a jiné urychlit,” řekl Witowski. Dodal, že z tohoto pohledu čelí podnik jisté míře nejistoty, ale z provozního pohledu politická situace vliv nemá. „Spíš nás to ovlivňuje z hlediska plánování a strategie,” dodal.

DPP v poslední době čelí tlaku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, v níž je obviněno několik lidí, kteří měli podle policie organizovat v podniku korupci a mezi které patří i například jeho bývalý finanční ředitel Matej Augustín nebo bývalý člen dozorčí rady a náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Podle Witowského provoz podniku kauzou zasažen nebyl, ale na jeho management vliv má.

Píšu další knihu. Bude tam i Dozimetr, prozradila exprimátorka Krnáčová v podcastu Politika Dozimetr byla válka českých a moravských gangů, zaznělo v třetím díle podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka, jehož hostem byla bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová. nst Přečíst článek

Podnik podle ředitele nadále poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a finalizuje interní audity, které zahájil v létě a do konce roku je dokončí. Spolupracuje také s pražským magistrátem, který připravuje externí audity. „Spoustu energie nás stojí i řešení mediálních kauz, které okolo toho vznikly a které bohužel mnoho politiků využívá jako svůj nástroj pro zviditelnění a politické boj. DPP je bohužel už takovým tradičním bojištěm pro vedení politických bojů, které se v uplynulých měsících ještě zintenzivnily,” uvedl.

Jako příklad uvedl výzvu dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), aby odstoupil z funkce kvůli nákupu informačních obrazovek do metra, které byly podle primátora předražené. „To je přesně mediální kauza, která slouží spíš k vedení politického boje. Já jsem se k tomu již vyjadřoval a důvod pro rezignaci nevidím,” řekl . Dodal, že cena obrazovek odpovídá jejich vybavení a funkci.

Reklama

Revizoři z dopravního podniku by měli zmizet v propadlišti dějin. I s jeho vedením Názory Policie podezírá několik lidí z vedení DPP a lobbistů kolem ze zločinného spolčení, ovšem jejich přímý šéf, ředitel DPP, ve svém křesle dál sedí. Asi aby posílal revizory chytat studenty. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Nejasná budoucnost

Odmítl pochybení DPP i v případě zadání zakázky firmě Analogia, jejímž jediným akcionářem je jeden z obviněných v kauze Dozimetr Jindřich Špringl. Firma podle Witowského uspěla s nejnižší cenou v otevřené soutěži a podnik nemá žádný zákonný důvod, aby ji ze soutěže vyloučil, a to i s ohledem na to, že Špringl je obviněn jako soukromá osoba. „Nejde na jednu stranu chtít, abychom soutěžili otevřeně a transparentně, a na druhou stranu pak mediálně volat po vylučování, když se to zrovna hodí,” dodal.

Podnik před časem na pokyn rady města vyhlásil výběrová řízení na ředitelské pozice včetně generálního ředitele. Původní termín podání přihlášek byl 15. října, podnik ho na pokyn vedení města nejprve prodloužil o měsíc a poté do 22. prosince. Podle ředitele to není nejšťastnější postup. „Do značné míry to ta výběrová řízení znedůvěryhodňuje a máme i takové zpětné vazby od potenciálních uchazečů,” řekl.

Sám se do konkurzu na generálního ředitele přihlásil. „Ta práce mě hrozně baví, v DPP pracují tisíce profesionálů, odborníků a hlavně srdcařů, spousta projektů se nám povedla, další jsou nachystané a připravené k dotažení a já bych je velmi rád dotáhl do konce. Na druhou stranu nevím, jaká bude představa akcionáře o fungování DPP, jak budou nastaveny priority a strategie, a myslím si, že ještě je nějaká chvilka, abych udělal finální rozhodnutí,” uvedl.

V Praze možná vznikne dočasná menšinová rada. Tři měsíce po volbách Politika Zástupci pražského ANO v neděli předložili koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) programové body, za kterých by tolerovali dočasnou menšinovou radu hlavního města. Mezi nimi je například aktivní řešení energetické krize nebo fungování města. Svá rozhodnutí si strany vzájemně sdělí v úterý, oznámili vyjednavači Spolu a ANO. ČTK Přečíst článek