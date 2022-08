Revizoři z dopravního podniku by měli zmizet v propadlišti dějin. I s jeho vedením

Policie podezírá několik lidí z vedení DPP a lobbistů kolem ze zločinného spolčení, ovšem jejich přímý šéf, ředitel DPP, ve svém křesle dál sedí. Asi aby posílal revizory chytat studenty.

Pražské stanice metra zažívají v posledním týdnu razii kontrolorů. Podle letitých pozorovatelů je tomu tak každý rok v posledních srpnových dnech. V tu dobu si totiž studenti pořizují kupony, které většinou platí až od září. Neznalí odvážlivci zkoušejí těch pár dní odjezdit načerno. A dopravní podnik se je takto mazaně snaží „nachytat na švestkách“. Celé to pěkně ilustruje přístup metropolitní dopravní instituce k zákazníkům, který se po desetiletí nezměnil.

Je to obrázek jak vystřižený odněkud z osmdesátých let. Lidé spěchající z jezdicích schodů narazí na skupinku mužů, kteří za nimi vyskakují s odznakem vytaženým z vesty neslušivé uniformy. Člověku je leckdy až trapně za to, že se k takové situaci vůbec přichomýtl. Lidé nervózně prohledávají batohy, občas se někdo hádá, ostřejší povaha i pere, pánové vyplňují bločky s pokutami...

Nejhorší pohled je na vyděšené cizince, kteří pokynům v češtině či lámané angličtině nerozumí a podivně uniformovaných pánů z východoevropské země se vcelku pochopitelně bojí. Poté, co se předtím marně snažili zaplatit za jízdu „včas“ přímo v tramvaji, najít funkční automat s jízdenkami na zastávce a poradit si v něm s nákupem jízdenky, zaplatí pokutu za to, že nepochopili, že vítězně pořízený lístek je třeba si před jízdou „cvaknout“ v takové žluté krabičce. Nikdo jim nic neodpustí.

V roce 2022 nejen v městech jako Londýn či New York lze cestovat veřejnou dopravou na mávnutí kartou, mobilem či hodinkami, toto už zvládají i asijské metropole. Trendem doby je pomoci, snažit se problémům předejít. To v Česku holt máme rádi kabát, odznak, vyhrožování, volání policie a zmíněné chytání dětí a cizinců na švestkách. Nemluvě o tom, že ony zapsané nezaplacené pokuty se pak zabalíkují, dobře zaplacení právníci je prodají exekutorům, aby se k nim mohlo přirazit pořádné penále a pronásledovat dlužníky pěkných pár let. Že celá ta nedůstojná mašinerie stojí pořádný ranec, od výplat stovek revizorů ve mzdě po úředníky ve vymahačském oddělení, ať. Celý ten systém k étosu pražského dopravního podniku tak nějak patří.

Podnik, který ročně rozdělí „na investice“ šest miliard, vždycky lákal šíbry, ostré borce, co chtějí být na vrcholu potravního řetězce. Celou šarádu s revizory mohla blahé paměti zastavit už Opencard, ale nepovedlo se to ani resuscitované Lítačce, ovšem aspoň na problému zbohatlo pár šťastlivců.

Vedení dopravního podniku logicky nemá čas digitalizovat platbu a kontrolu jízdních dokladů, když je tak zaměstnáno rozdělováním investičních peněz. Poslední kauza podniku s tradičně policejně-poetickým názvem Dozimetr má skoro až nadpřirozené rysy: policie podezírá několik lidí z vedení firmy a lobbistů kolem ze zločinného spolčení, ovšem jejich přímý šéf, ředitel DPP, s buddhovským klidem ve svém křesle dál sedí...

Asi aby posílal revizory chytat studenty.

