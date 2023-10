Hloubkový audit v DPP udělá německá firma. Prahu to bude stát šest milionů

Hloubkový audit zakázek v pražském dopravím podniku (DPP) kvůli korupční kauze Dozimetr udělá za šest milionů korun bez DPH německá firma StoneTurn Group. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednali radní. Už dříve město vybralo firmu pro audit na prověření zakázek souvisejících s firmou Xanthus Servisní. Audity čekají i další pražské městské firmy.

Reklama

Auditoři se zaměří na veřejné zakázky a další projekty DPP v letech 2014 až 2022 v souvislosti s kauzou Dozimetr, při které policie loni obvinila tehdejšího primátorova náměstka Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína nebo podnikatele Michala Redla.

Už dříve magistrát vybral firmu pro audit zakázek, které DPP zadal firmě Xanthus Servisní a které byly podle kritiků nevýhodné. Jejich prověření zastupitelé schválil loni v červnu spolu s audity přímo zaměřenými na kauzu Dozimetr.

Audit DPP není poslední

Provedení auditů schválili zastupitelé po vypuknutí kauzy, následovaly problémy s vypsáním tendrů na auditorské firmy, kvůli kterým se jejich pořízení výrazně protáhlo. Kromě auditů v DPP mají vysoutěžené firmy prověřit také zakázky magistrátu a poté dalších městských společností, zejména těch, které byly v Hlubučkově gesci. Konkrétně jde o firmy Pražské služby, Pražská vodohospodářská společnost a Kolektory Praha. Audit čeká také Technickou správu komunikací.

Skupina obviněných v kauze Dozimetr podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v DPP tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky. Policie začala loni v červnu nejprve stíhat 13 lidí, krátce poté jeden z obviněných spáchal sebevraždu. Další osoby obvinila policie letos v dubnu, mezi nimi je podle médií bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo exnáměstek ředitele VZP Tomáš Knížek.

DPP je rukojmím v politickém boji, říká šéf podniku Witowski Zprávy z firem Dlouhá jednání o pražské koalici přinášejí jistou míru nejistoty pro plánování dalšího rozvoje dopravního podniku (DPP), ale na provoz MHD v metropoli bezprostřední vliv nemají. Uvedl to řekl ředitel podniku Petr Witowski. Komplikací je podle něj to, že se podnik i v souvislosti s kauzou Dozimetr stal dějištěm politických bojů. Do výběrového řízení na generálního ředitele, které podnik na pokyn rady města před časem vyhlásil, se Witowski přihlásil. ČTK Přečíst článek

AKTUALIZOVÁNO: Zátah v generálním štábu. Policie zadržela deset lidí, chapadla vedou i k Dozimetru Zprávy z firem Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahovali na generálním štábu české armády a dalších místech. Akce pod dozorem pražského Vrchního státního zastupitelství se týká veřejných zakázek na servis mikrovlnné sítě. ČTK Přečíst článek