Píšu další knihu. Bude tam i Dozimetr, prozradila exprimátorka Krnáčová v podcastu

Dozimetr byla válka českých a moravských gangů, zaznělo v třetím díle podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka, jehož hostem byla bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Některé věci v pražské politice mi přišly tak uhozené, že to si ani nevymyslíte, řekla v podcastu Nekorektní dvojka Marcely Fialkové bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, která po odchodu z politiky napsala knihu o tom, jak to v pražské politice chodí. Paralely mezi tři roky starou knihou a aktuální kauzou Dozimetr jsou až zarážející a je tedy zřejmé, že ani ty způsoby a prostředky se oproti 90. letům vůbec nezměnily, poznamenává Fialková.

„V té politice jsou samozřejmě i lidé, kteří tam jsou delší domu, kteří si z Prahy udělali takovou kasičku. Každá politická strana bude před volbama slibovat, že vše zruší a udělá zde ultratransparentní prostředí, ale to nejde," říká bývalá primátorka, která nyní připravuje další díl knihy. První se jmenuje Hybris neboli Zpupnost. „V politice je moc zpupných lidí, kteří si myslí, že mohou všechno. A to nakonec vedlo k zatýkání v kauze Dozimetr. Ano, píšu další díl, který se bude jmenovat Nemesis (Odplata). Nebude už jen o Praze, ale také o tom, jak se tady vyšetřuje, jak zde působí některé orgány, jak jsou propleteny a jak je možné se s nimi domluvit. Kauza Dozimetr se tam octne, ale v takové humorné poloze.“

Peníze v igelitkách a krycí jména

Dozimetr byl podle ní válkou gangů, která se točí kolem veřejných zdrojů. „Pražský gang nesouhlasil nebo se bránil tomu, aby mu zlínský a plzeňský gang fušoval do svého prostředí.“ „Na Dozimetru jsem byla překvapena tím, do jaké míry je rezistence devadesátek silná. To mi připomnělo dobu, kdy se používaly šifrované telefony, peníze v igelitkách a krycí jména. Kdyby se to nestalo kolem Dopravního podniku v Praze, tak si myslím, že to je béčkový film se Stevenem Seagalem, který celý tu partu nakonec vystřílí. Bohužel jsme ale konfrontování s tím, že to je pražský radní a náměstek, který tomu přihlížel,“ glosuje Krnáčová.

O víkendu se konají komunální volby. Podle Krnáčové je čtyřleté volební období příliš krátké. „Čtyřleté období je velmi krátké na nějaké vize. Stihnete akorát udržovat město a připravit nějaké věci pro ty, kdo přijdou po vás, aby mohli navázat. Například nyní byl v Drážďanech volen primátor na šest let. Tam je sice struktura rozhodování trochu jiná, ale za šest let ten primátor může něco slíbit a zrealizovat. Ale za čtyři roky, za této situace v našem zákonodárství a při neexistenci funkčního stavebního zákona, jako jednoho z nejdůležitějších zákonů pro naši ekonomiku, nemůžete očekávat, že se něco zázračného stane.“

Strany, které kandidují v Praze se od pravice po levici shodují v tom, že Praha má stavět bydlení. Pravice připouští spolupráci se soukromým sektorem, ale řada stran si skutečně myslí, že Praha jako veřejný subjekt bude schopná sama soutěžit dodavatele a stavět. „Představa, že by město bylo stavebníkem, který by vysoutěžil nějakou stavební firmu a že by město stavělo prostřednictvím toho developera, kterého si zřídilo, to opravdu nechtějme. To je naivní nebezpečná představa,“ uzavřela exprimátorka.

