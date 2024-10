Všichni obvinění v kauze zakázek DPP jsou stíháni na svobodě

Všichni obvinění v kauze veřejných zakázek Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) jsou stíháni na svobodě. Dozorující státní zástupce Adam Borgula uvedl, že v případu nebude podávat návrh na vazbu. Policie v pondělí obvinila 13 fyzických a právnických osob za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek v DPP, mimo jiné na bezpečnostní systém metra.

Vrchní státní zastupitelství v Praze konkrétní jména stíhaných lidí a firem nesdělilo a ani nekomentovalo. Mezi obviněnými jsou podle deníku E15 a dalších médií členové představenstva a dozorčí rady dopravního podniku, bezpečnostní ředitel, několik podnikatelů a tři společnosti.

Případ souvisí s kauzou Dozimetr, kterou také dozoruje žalobce Borgula z pražského Vrchního státního zastupitelství. Podle obžaloby skupina lidí obsadila v DPP důležité pozice tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

V nynější větvi případu jsou podle E15 obviněni členové představenstva dopravního podniku Marek Kopřiva a Jiří Špička, člen dozorčí rady dopravního podniku Jan Marek, bezpečnostní ředitel Bohdan Frajt, podnikatelé Jindřich Špringl starší a Jindřich Špringl mladší, Michal Studnička a Pavel Dovhomilja a jednatel společnosti AŽD Praha Roman Juřík. Podle serveru bylo také zahájeno trestní stíhání tří společností, a to firem Analogia, Information Systems Factory Group a AŽD Praha. Někteří z obviněných figurují současně i v kauze Dozimetr.

Generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski v úterý sdělil, že nebyl z ničeho obviněn. Po pondělním zásahu policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v sídle podniku celý den podával vysvětlení. S ohledem na mlčenlivost nemůže poskytnout bližší informace. Šéf dozorčí rady a náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval Witowského k rezignaci.

