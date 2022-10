Deutsche Bank stoupl i v době blížící se krize zisk o stovky procent

Největší německá banka Deutsche Bank ve třetím čtvrtletí navzdory zhoršující se ekonomické situaci dosáhla překvapivě zisku přes jednu miliardu eur a podle prohlášení je na dobré cestě k dosažení svých cílů za celý letošní rok. Čistý zisk se zvýšil o 475 procent na 1,1 miliardy eur (26,9 miliardy korun) za pomoci výnosů z investičního bankovnictví, které rostly navzdory propadu v uzavírání obchodů

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali zisk zhruba 835 milionů eur. Zisk před zdaněním se zvýšil téměř trojnásobně na 1,6 miliardy eur a byl nejvyšší za třetí čtvrtletí od roku 2006. Banka vykázala zisk deváté čtvrtletí za sebou, což je po letech ztrát významná zisková série.

Čisté výnosy stouply o 15 procent na 6,9 miliardy eur. V divizi firemního bankovnictví vzrostly o 25 procent a v investičním bankovnictví o šest procent.

„Výrazně jsme zlepšili ziskovou sílu Deutsche Bank a jsme na dobré cestě k dosažení našich cílů pro rok 2022," uvedl generální ředitel banky Christian Sewing.

Díky vyšším úrokovým sazbám Deutsche Bank očekává, že by její příjmy za celý letošní rok mohly překročit očekávaných 26 miliard až 27 miliard eur. Výnosy investiční divize se mají mírně zvýšit, dosud banka čekala, že zůstanou v podstatě beze změny.

