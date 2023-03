Do dvou let zkrachuje značný počet bank, hlavně těch malých, varuje vlivný money manažer

Problémy bankovního sektoru vyvolané pádem Silicon Valley Bank (SVB) ještě neskončily a do dvou let zkrachuje značný počet bank. Na konferenci agentury Bloomberg to řekl Luke Ellis, generální ředitel investiční společnosti Man Group, která prostřednictvím svých hedgeových fondů spravuje majetek investorů v hodnotě téměř 150 miliard dolarů. Ohroženy podle něj mohou být hlavně menší a regionální banky v USA a menší banky v Británii.

Ellis si myslí, že krize v bankovním sektoru ještě není u konce. „Myslím, že za 12 až 24 měsíců budeme mít podstatně více neexistujících bank,” prohlásil. V Británii jsou podle něj nejvíce ohrožené banky označované jako challenger. To jsou malé, nedávno vzniklé banky zaměřené na drobnou klientelu, které přímo konkurují bankám s dlouhou tradicí.

Rozvoj sociálních sítí způsobil, že se obavy o zdraví bank šíří mnohem rychleji. Dodal, že on osobně není investorem do amerických regionálních bank.

Ti, co sází proti bankám, si mnou ruce

Mnoho investičních fondů označovaných za hedgeové, jako Man Group, v posledních dnech vydělalo na nestabilitě bankovního sektoru, protože vsadily proti bankám.

Mluvčí britské centrální banky, která dohlíží na zdraví a stabilitu britského finančního systému, uvedl, že „britský bankovní systém je dobře kapitalizován a financován a zůstává bezpečný a zdravý”. Centrální banky po celém světě reagovaly na otřesy na trzích koordinovanými opatřeními, která mají zajistit tok hotovosti mezi bankami po celém světě, upozornila agentura Reuters.

