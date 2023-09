Designblok ukáže „intergalaktickou" krásu českého designu i skákací hrad Říp

Designblok letos slaví 25. narozeniny. Největší tuzemská přehlídka designové tvorby se tentokrát uskuteční ve Veletržním paláci v Praze, Uměleckoprůmyslovém museu a v areálu Pražského hradu. Od 4. do 8. října se představí tvorba celkem 227 vystavujících autorů a značek. Pojícím tématem celého festivalu je v tomto ročníku „cesta“, a to ve smyslu pouti za poznáním toho nejlepšího, co evropský design nabízí.

Výstavní prostory Veletržního paláce Národní galerie Praha představí novinky českého i mezinárodního designu v tradičních formátech Superstudia prezentujícího firmy a značky a Openstudia určeného pro designéry, studenty a nezávislé tvůrce. Novinky i stálé kolekce nabídnou zavedené značky jako Brokis, Festka, Fleysen, Lockers, Polstrin, Ravak či Robot. Renomované sklářské značky Moser Rückl ukáží tvorbu vznikající pod taktovkou svých nových art directorů – Jana Plecháče u Mosera a Kateřiny Handlové v čele firmy Rückl.

Co mimo jiné nabídne letošní Designblok? Podivejte se:

Ve velké dvoraně Veletržního paláce bude Respekt Stage, kde se bude odehrávat doprovodný program. Malá dvorana nabídne tematicky laděnou Designerii, která je každoročně centrálním prostorem festivalu s kavárnou a odpočinkovou zónou. Její interiérové zpracování letos navrhla scénografka Národního divadla Lucia Škandíková. Tvoří ji mimo jiné ústřední objekt Srdce a skákací hrad Říp od Maxima Velčovského.

Hlavně udržitelně

V prvním patře Uměleckoprůmyslového musea v Praze naváže na úspěch loňských ročníků výstava rodinných firem a tradičních výrobců Rodinné stříbro. Kromě nábytku a interiérového vybavení se zde objeví také kosmetika, textilie nebo karbonová zavazadla.

Samostatnou výstavu věnuje Designblok hvězdě současného nizozemského designu Ineke Hans, která v environmentálně uvědomělé expozici představí značku Circuform a projekt REX – vůbec první nizozemskou zálohovanou židli.

Cosmos na Pražském hradě

Dvěma mimořádnými projekty zaujmou letos prostory Pražského hradu. V Královské zahradě zaparkuje Designblok Cosmos – největší putovní výstava za pětadvacetiletou historii festivalu a zároveň výkladní skříň toho nejlepšího ze současného českého designu. S podtitulem Intergalaktická krása českého designu se návštěvníkům v prostorách před Míčovnou Pražského hradu otevře mikrokosmos deseti špičkových českých designérů a jejich autorských děl pojatých jako osobní manifest.

Nová díla ve skle, vytvořená speciálně pro tento projekt, vystaví Jakub Berdych Karpelis, studio Dechem, Lucie Koldová, Václav Mlynář, Lukáš Novák, Jiří Pelcl, Jan Plecháč, Rony Plesl, Tadeáš Podracký a Maxim Velčovský. První zastávkou na mezinárodním turné pak bude Milano Design Week v dubnu 2024.

Z Milána zpět do Prahy

Mezinárodní přesah má také druhý projekt, který bude k vidění v Míčovně Pražského hradu. Českým návštěvníkům se tam poprvé představí výstava Moravské galerie v Brně a Designbloku Made by Fire, která na jaře debutovala na prestižním Milano Design Weeku. Nabídne téměř 100 exponátů od 40 českých tvůrců z oblasti skla, porcelánu a keramiky na pozadí aktuálních společenských otázek. Obě výstavy na Pražském hradě bude možné shlédnout od 3. do 15. října.

Kromě tří hlavních lokací zve Designblok návštěvníky také na dalších dvacet míst po Praze, a to do showroomů, concept storů či galerií.

