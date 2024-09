Téměř půl miliardy. Rozpočet Hradu dál bobtná

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky by se měl příští rok zvýšit proti letošnímu o více než 60 milionů korun na 488 milionů Kč. Vyplývá to z návrhu, který o víkendu ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách. Kabinet musí rozpočet projednat do konce září, může ještě jeho parametry změnit.

O rozpočtu Hradu, stejně jako například Parlamentu či některých dalších úřadů, rozhoduje sněmovní rozpočtový výbor. Ministerstvo financí jej musí do návrhu rozpočtu zanést a vláda podpořit tak, jak je výbor schválil.

Výdaje vlastního úřadu prezidentské kanceláře by se měly oproti letošku nepatrně zvýšit na 193,9 milionu. Výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány by se měly zvýšit o 60 milionů korun na 258,8 milionu. Na stejné úrovni 35,3 milionu korun by měly zůstat výdaje na lesní hospodářství.

Náklady na platy zaměstnanců se mají lehce zvýšit na 119 milionů korun. Příjmy kanceláře mají činit 100 tisíc korun.

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.