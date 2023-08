Dědicové Fiatu za desítky miliard kupují podíl ve Philipsu

Investiční společnost Exor, za kterou stojí italská rodina Agnelliových, získala 15procentní podíl v nizozemské firmě zaměřené na zdravotnické technologie Philips. Hodnota transakce je zhruba 2,6 miliardy eur (62,6 miliardy korun), uvedl Philips ve sdělení.

Exor má v úmyslu být dlouhodobým akcionářem Philipsu. Podíl koupil na trhu, obě firmy ale mají uzavřenou dohodu o vzájemných vztazích. Exor v nejbližší době neplánuje svůj podíl dál zvyšovat, ale na základě dohody jej může zvýšit až na 20 procent.

Philips býval průmyslovým konglomerátem, v posledních dvou desetiletích se však zbavil většiny svých divizí a zaměřil se na zdravotnickou technologii, včetně různých zobrazovacích zařízení či přístrojů pro monitorování pacientů.

Exor je největším akcionářem společností Ferrari, Stellantis a CNH Industrial. Nedávno investoval v oblasti zdravotnictví do firem Institut Merieux, Lifenet a Via Transportation. Portfolio firmy má hodnotu asi 33 miliard eur. Agnelliovi jsou přední podnikatelská rodina v Itálii. Jejím členům se často přezdívá "italští Kennedyové". Tento rodinný klan stál u zrodu italské automobilové značky Fiat, v níž dodnes drží významný podíl.

Akcie Philipsu ztratily více než dvě třetiny hodnoty kvůli velkému stahování produktů, které začalo v roce 2021, uvedla agentura Reuters. Pod vedením nového generálního ředitel Roye Jakobse ale v letošním roce zpevňují. Ve druhém čtvrtletí firma vykázala zisk před započtením úroků, daní a odpisů 453 milionů eur a mírně zlepšila finanční cíle na celý rok.

