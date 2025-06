Svatba, která budí vášně. Bezos upravil své plány v Benátkách. Dorazí slavní herci i dcera Trumpa

Americký miliardář Jeff Bezos na poslední chvíli upravil své plány na oslavy svatby s moderátorkou Lauren Sánchezovou v Benátkách. Podle médií se Bezos rozhodl přemístit hlavní oslavu do bývalé loděnice Arsenale, protože objekt zaručuje větší soukromí. Do Benátek nepřipluje ani Bezosova loď Koru, která zůstává na druhé straně Jaderského moře - v Chorvatsku. Plány oslav, které vyvolaly u části obyvatel města nevoli, jsou stále zahaleny tajemstvím.

Podle zdrojů agentury Reuters a italského tisku se Bezos rozhodl přesunout hlavní oslavu do objektu Arsenale, bývalé hlavní loděnice Benátské republiky. Arsenale je fakticky pevností, která je ze všech stran obehnaná vodou a zaručuje větší soukromí než dříve vybraný objekt. V části objektu se však koná bienále architektury.

Program oslav je stále obestřen tajemstvím, jejich hlavní část se však bude podle tisku konat v druhé části týdne. Podle agentury ANSA u Benátek již kotví luxusní lodě amerických miliardářů Billa Millera a Shahida Khana a na letiště už dorazilo několik soukromých letadel. Těch by mělo v Benátkách podle informací Corriere della Sera přistát téměř 100.

Na druhé straně Jadranu však zřejmě zůstane Bezosova luxusní loď Koru a její doprovodné plavidlo. To, že loď kotví u chorvatských břehů, potvrzují záznamy ze specializovaných webů. Podle italského tisku se americký miliardář rozhodl ponechat loď daleko od Benátek kvůli mezinárodní situaci. Deník La Repubblica píše, že Bezosovi krok doporučily italské úřady, které tím chtěly potlačit pompéznost oslav.

Slavní herci i dcera Trumpa

Tajemství panuje ohledně toho, kdo se svatby v Benátkách kromě Bezose a Sánchezové zúčastní. Na oslavách podle agentury AFP nebudou chybět umělci Leonardo DiCaprio, Mick Jagger a Orlando Bloom, moderátorka Oprah Winfreyová či podnikatelka a dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová.

Svatba amerického miliardáře v Benátkách vyvolala nevoli části obyvatel. Oslavy kritizují ekologové či levicoví aktivisté, podle kterých se znovu potvrzuje, že Benátky jsou městem na prodej, ve kterém místní obyvatelé a jejich potřeby mají čím dál menší význam. Podle jednoho z vůdců protestů Tommasa Cacciariho se Benátky stávají „soukromým sálem pro bál“. Aktivisté slibují, že se budou snažit oslavy překazit, což jim však mají ztížit změny na poslední chvíli.

Kritiku aktivistů otevřeně odmítl předseda krajské rady Benátska Luca Zaia či benátský starosta Luigi Brugnaro, kteří jsou oba představiteli krajně pravicové strany Liga. Benátská radnice v uplynulých dnech opakovaně uklidňuje obyvatele i návštěvníky, že oslavy, které by mohly stát Bezose a jeho hosty desítky milionů eur, budou mít malý dopad na život města, v němž se každým dnem pohybují desítky tisíc turistů.

