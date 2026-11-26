Datacentra za domem nikdo nechce. Musk nabízí vesmír. A Trump mu to umožní
Datová centra na Zemi narážejí na odpor obyvatel, nedostatek vhodných pozemků i obrovskou spotřebu energie. Elon Musk je chce přesunout do vesmíru. Americké úřady daly jeho společnosti SpaceX zelenou k vypuštění až milionu satelitů, které mají využívat sluneční energii k pohonu umělé inteligence. Bezprecedentní projekt však děsí astronomy a vyvolává pochybnosti u konkurence.
Noční obloha se může v příštích letech výrazně proměnit. Elon Musk získal o amerických úřadů povolení k vypuštění až milionu satelitů, které mají na oběžné dráze zpracovávat data pro umělou inteligenci. Federální komise pro komunikace (FCC) schválila společnosti SpaceX projekt Starmind, který počítá s vybudováním datových center na oběžné dráze Země. Jde o první povolení svého druhu, informuje britská stanice BBC.
Satelity mají využívat sluneční energii, zpracovávat data pro umělou inteligenci a výsledky posílat zpět na Zemi. SpaceX je přesvědčena, že právě orbitální datová centra představují energeticky i ekonomicky nejefektivnější způsob, jak uspokojit rostoucí poptávku po výpočetním výkonu, která podle firmy přesahuje možnosti pozemní infrastruktury.
Elon Musk svůj miliardový slib americkým dětem ještě vylepšil. Zakladatel SpaceX oznámil, že místo původně slíbené jedné akcie vesmírného impéria dostanou rovnou dvě. Rozdělování má začít už příští měsíc a probíhat prostřednictvím investičních účtů Trump Account. Hodnota příslibu se podle Reuters pohybuje kolem 400 miliard korun.
Jedna byla málo. Musk slíbil každému dítěti v USA dvě akcie firmy SpaceX
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Elon Musk svůj miliardový slib americkým dětem ještě vylepšil. Zakladatel SpaceX oznámil, že místo původně slíbené jedné akcie vesmírného impéria dostanou rovnou dvě. Rozdělování má začít už příští měsíc a probíhat prostřednictvím investičních účtů Trump Account. Hodnota příslibu se podle Reuters pohybuje kolem 400 miliard korun.
Předseda FCC Brendan Carr označil projekt za příležitost k posílení amerického technologického a ekonomického prvenství. Nadšení neskrýval ani samotný Musk. „Bude to velkým přínosem pro Ameriku i celý svět,“ napsal na sociální síti X.
@BrendanCarrFCC Much appreciated. This will be a great asset to America and the world.— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026
Milion satelitů. První už příští rok
SpaceX chce první satelit systému Starmind vypustit již v roce 2027. Podmínky licence stanovují, že s rozmísťováním satelitů musí začít nejpozději v listopadu 2033. Do listopadu 2035 má být na oběžné dráze deset procent plánované konstelace, o tři roky později už polovina.
Zda Musk skutečně hodlá vyslat do vesmíru celý milion družic, nebo si pouze zajistil větší prostor pro budoucí expanzi, zatím není jasné.
Pro představu: současná síť Starlink, prostřednictvím které SpaceX poskytuje vysokorychlostní internet, čítá přes deset tisíc satelitů. Starmind by tak mohl být co do počtu družic zhruba stokrát větším projektem. Satelity mají operovat ve výšce 500 až 2000 kilometrů nad Zemí a při přenosu dat využívat právě infrastrukturu Starlinku.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
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Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Útěk před energetickým apetitem AI
Muskův projekt přichází v době, kdy se výstavba datových center stává stále citlivějším politickým tématem. Obří komplexy spotřebovávají enormní množství elektřiny a vody potřebné k chlazení. Proti jejich výstavbě se navíc stále častěji bouří místní obyvatelé. Podle expertů citovaných BBC sehrál tento odpor roli i při výrazných ztrátách republikánů v nedávných amerických volbách do Kongresu.
Přesun výpočetní infrastruktury do vesmíru zkoumají vedle SpaceX také Google či Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Orbitální datová centra prezentují jako ekologičtější alternativu k těm pozemním.
Ekonomika ani technologie takového řešení však zatím nejsou prověřené. Vynášení zařízení na oběžnou dráhu zůstává nákladné, komplikované je jejich chlazení, napájení i ochrana před vesmírným odpadem.
Profesor Martin Sweeting, zakladatel společnosti Surrey Satellite Technology, v rozhovoru pro BBC Radio 4 označil koncept za technicky uskutečnitelný. Otázkou však podle něj zůstává, zda dává smysl v tak masivním měřítku. Úskalím jsou mimo jiné laserové spoje mezi Zemí a satelity, které zatím nejsou dostatečně zdokonalené pro přenos tak obrovského množství dat.
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Newstream TV
Agentická AI patří k nejskloňovanějším termínům posledních měsíců a mnozí o ní hovoří jako o zásadním faktoru, který mění byznys napříč sektory. Jde o módní termín bez reálného obsahu, nebo skutečně přichází do ekonomiky zásadní průlom? A jak se na tuto změnu připravují české firmy? Chápou, co přináší, a dokážou se na ni připravit? Odpovědi na tyto otázky nabízejí v podcastu Leaders Byznys Talks Jan Kudlák z poradenské společnosti Deloitte, Jiří Voldán z vývojářské firmy Avenga Czechia a Michal Vytiska z Komerční banky.
Astronomové už se děsí
Zatímco Musk slaví, konkurence i vědci jeho plány přijímají s výrazně menším nadšením. Amazon označil projekt spíše za velkolepou ambici než za skutečný plán.
Americká astronomická společnost (AAS) varuje, že schválený projekt může znehodnotit desítky let veřejných investic do astronomických zařízení a výrazně omezit možnosti vědců i široké veřejnosti pozorovat noční oblohu. Nové satelity mají být nejen početnější, ale také větší, a tedy jasnější.
S rostoucím počtem objektů na oběžné dráze se navíc zvyšuje riziko jejich vzájemných kolizí. Už Muskův Starlink čelí kritice kvůli přeplňování prostoru kolem Země a vytlačování konkurence. Miliardář však tato obvinění odmítá.
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Ovládat počítač bez jediného pohybu, pouze silou myšlenky. Technologie, která ještě nedávno připomínala sci-fi, se přibližuje medicínské praxi. Muskův Neuralink získal v USA povolení k zásadní klinické studii mozkových implantátů u pacientů s těžkým ochrnutím způsobeným nemocí ALS.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.