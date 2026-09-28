Starship poprvé dosáhl oběžné dráhy. SpaceX slaví zásadní milník
SpaceX má za sebou zásadní milník. Její obří Starship se při čtrnáctém testovacím letu poprvé dostala na oběžnou dráhu. Právě na této raketě firma staví další rozvoj Starlinku, návrat astronautů na Měsíc i budoucí plány s umělou inteligencí ve vesmíru.
SpaceX v pondělí posunula svůj program Starship o výrazný krok dál. Při čtrnáctém testovacím letu se její obří kosmická loď poprvé dostala na oběžnou dráhu. Raketa odstartovala ze základny Starbase v Texasu v 7:48 místního času.
Podle webu CNBC měla společnost k letu potřebné povolení amerického Federálního úřadu pro letectví. SpaceX zároveň plánovala během mise vypustit 26 nových satelitů Starlink V3.
Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Krátce po startu se nosič oddělil a provedl měkké přistání na vodě u pobřeží Starbase. Starship mezitím pokračoval ve stoupání, i když jeden z vakuových motorů přestal pracovat.
Starship má táhnout další růst SpaceX
Úspěch je pro SpaceX důležitý hlavně kvůli tomu, co má Starship v budoucnu zvládnout. Firma počítá s tím, že plně znovupoužitelná raketa umožní vynášet na oběžnou dráhu větší množství nákladu za nižší cenu než dosavadní systémy.
Klíčovou roli má sehrát především při dalším rozšiřování satelitní sítě Starlink. Segment konektivity byl ve druhém čtvrtletí největší a zároveň jedinou ziskovou částí podnikání SpaceX. Firma nyní provozuje přibližně 11 tisíc aktivních satelitů, zatímco konkurenční Eutelsat OneWeb jich má asi 650.
Starship has begun deploying its payload of 26 @Starlink V3 satellites. This deployment sequence will take ~30 minutes pic.twitter.com/ycIdAx5Lbe— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Elon Musk už dříve uvedl, že Starlink by jednou mohl zajišťovat většinu světového internetového připojení v zemích, kde má SpaceX povolení působit.
Vrcholí éra venture kapitálového financování startupů. Po dvou dekádách soukromý kapitál dokáže vytvořit bilionovou firmu ještě před jejím vstupem na burzu. Vedle SpaceX se to daří také AI firmám, jejichž budoucnost je přitom nyní nejistá. Přesto odborníci poukazují na to, že nemusí jít o růst iracionální bubliny.
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Trhy
Vrcholí éra venture kapitálového financování startupů. Po dvou dekádách soukromý kapitál dokáže vytvořit bilionovou firmu ještě před jejím vstupem na burzu. Vedle SpaceX se to daří také AI firmám, jejichž budoucnost je přitom nyní nejistá. Přesto odborníci poukazují na to, že nemusí jít o růst iracionální bubliny.
Měsíc i AI ve vesmíru
Starship má být důležitý také pro NASA. SpaceX připravuje raketu na významný testovací let v příštím roce a v budoucnu ji chce využít k dopravě amerických astronautů zpět na povrch Měsíce.
Plány firmy ale sahají ještě dál. Provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwellová uvedla, že společnost chce od roku 2027 pomocí Starshipu vynášet na oběžnou dráhu také satelity určené pro výpočty umělé inteligence a budovat „superpočítače ve vesmíru“.
Součástí současné mise jsou i nové satelity Starlink V3. Oproti předchozí generaci jsou větší a výkonnější, jejich solární panely mají vyrábět dvojnásobné množství energie a satelity mají zároveň zvládat rychlejší přenos dat k uživatelům Starlinku.
SpaceX vstoupila v červnu na burzu při největším IPO v historii a její hodnota nyní podle textu dosahuje přibližně dvou bilionů dolarů. Úspěch Starshipu tak není jen technickým milníkem, ale také zásadním testem technologie, na níž stojí velká část budoucích plánů firmy.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.