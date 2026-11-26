Milník pro Muskův Neuralink. Firma může zahájit klíčové testy na ochrnutých pacientech
Ovládat počítač bez jediného pohybu, pouze silou myšlenky. Technologie, která ještě nedávno připomínala sci-fi, se přibližuje medicínské praxi. Muskův Neuralink získal v USA povolení k zásadní klinické studii mozkových implantátů u pacientů s těžkým ochrnutím způsobeným nemocí ALS.
Pro lidi s těžkým ochrnutím by mohly mozkové implantáty znamenat zásadní změnu v každodenním životě. Namísto ovládání počítače rukama by totiž mohli elektronická zařízení řídit přímo prostřednictvím mozkové aktivity. Právě na této technologii pracuje společnost Neuralink miliardáře Elona Muska, která nyní ve Spojených státech získala povolení k zahájení klíčové klinické studie. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Nové testování se zaměří na pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), závažným neurologickým onemocněním, které může vést k těžkému ochrnutí. Cílem studie bude především ověřit, zda jsou mozkové implantáty Neuralinku bezpečné a zda skutečně dokážou lidem s výrazně omezenou hybností umožnit ovládání elektronických zařízení pomocí myšlenek.
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Mozkový implantát čeká rozhodující zkouška
Neuralink už má za sebou první klinické testování, do kterého se zapojilo více než 30 účastníků. Dosavadní studie se zaměřovaly zejména na počáteční bezpečnost technologie a ověřování jejích základních funkcí. Nově schválená studie představuje další krok, v němž chce společnost získat přesvědčivější důkazy o bezpečnosti a účinnosti implantátů.
Princip technologie spočívá v propojení lidského mozku s počítačem. Implantát má umožnit převádět mozkovou aktivitu na pokyny pro elektronická zařízení, aniž by pacient musel vykonávat fyzický pohyb. Právě pro lidi s těžkým ochrnutím by taková možnost mohla znamenat větší samostatnost při používání digitálních technologií.
Povolení k nové studii ovšem ještě neznamená, že je implantát připraven k běžnému použití. Neuralink musí nejprve doložit jeho bezpečnost a účinnost. Výsledky klinického testování budou důležité pro další postup společnosti směrem k případnému uvedení technologie na trh.
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Miliardové investice do propojení mozku a počítače
Neuralink patří mezi nejúspěšnější společnosti vyvíjející rozhraní mezi mozkem a počítačem, pokud jde o získávání kapitálu. Připadá na něj významná část z miliard dolarů, které investoři do tohoto odvětví dosud vložili. V loňském investičním kole firma získala 650 milionů dolarů a podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index dosáhla její hodnota devíti miliard dolarů.
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