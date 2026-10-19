Musk už zase rozdává miliardy. Každé americké dítě má dostat akcii SpaceX
Elon Musk přišel s dalším velkolepým slibem. Každému dítěti ve Spojených státech chce příští rok darovat jednu akcii své vesmírné společnosti SpaceX. Pokud svůj plán uskuteční, rozdá zhruba 72 milionů akcií v hodnotě 10,5 miliardy dolarů. Jak přesně chce jeden z nejbohatších mužů planety obří akciovou nadílku provést, ale zatím neprozradil. Informovala o tom CNBC.
Jedna akcie SpaceX pro každé americké dítě. Takový plán oznámil miliardář Elon Musk na své sociální síti X. Podle jeho vyjádření by se akcie měly začít rozdávat v příštím roce. „A tohle bude teprve první z mnoha podobných kroků,“ uvedl Musk. Podrobnosti ale nesdělil.
Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many.— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026
Podle údajů amerického statistického úřadu Census Bureau žilo k 1. červenci 2025 ve Spojených státech přibližně 72 milionů dětí mladších 18 let. Pokud by každé z nich dostalo jednu akcii SpaceX, rozdal by Musk při páteční závěrečné ceně 146,03 dolaru za akcii majetek v hodnotě zhruba 10,5 miliardy dolarů.
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Musk má ve SpaceX miliardy akcií
Musk podle srpnového hlášení americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) vlastní přibližně 4,8 miliardy akcií SpaceX. Při započtení dosud neuplatněných akciových odměn a opcí jeho podíl dosahuje zhruba 6,4 miliardy akcií, což odpovídá 48,4 procenta společnosti.
Rozdání 72 milionů akcií by tak představovalo jen poměrně malou část jeho celkového podílu. Zásadní otázky zatím zůstávají nezodpovězené. Musk neupřesnil, jak bude rozdělování akcií organizováno, kdo přesně na ně získá nárok ani jakým způsobem budou cenné papíry vedeny na jména nezletilých.
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Náhoda, nebo nepříjemná otázka pro Bílý dům? Na investičních účtech Donalda Trumpa přistály dluhopisy Muskovy SpaceX za miliony dolarů. O pouhé dva dny později americký prezident podepsal opatření na podporu komerční kosmonautiky, z něhož může právě Muskova společnost těžit. Pozoruhodné načasování transakce odhalilo nové finanční přiznání, na které upozornil server CNBC. Bílý dům opakovaně tvrdí, že Trump ani jeho rodina investiční rozhodnutí neovlivňují.
Miliardáři začínají rozdávat akcie
Muskův slib přichází krátce poté, co technologická společnost Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, oznámila plán vyčlenit pět procent svých akcií do nového veřejně prospěšného fondu. Hodnota tohoto podílu by přitom mohla dále růst společně s oceněním firmy.
Muskův záměr je odlišný. Namísto převodu akcií do fondu slibuje jejich přímé rozdělení akcií milionům jednotlivců. Zatím ale jde především o veřejný příslib. Jestli se skutečně promění v jednu z největších akciových nadílek v americké historii, se teprve ukáže.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.