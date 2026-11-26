Jedna byla málo. Musk slíbil každému dítěti v USA dvě akcie firmy SpaceX
Elon Musk svůj miliardový slib americkým dětem ještě vylepšil. Zakladatel SpaceX oznámil, že místo původně slíbené jedné akcie vesmírného impéria dostanou rovnou dvě. Rozdělování má začít už příští měsíc a probíhat prostřednictvím investičních účtů Trump Account. Hodnota příslibu se podle Reuters pohybuje kolem 400 miliard korun.
Každé dítě ve Spojených státech obdrží dvě akcie americké společnosti SpaceX, uvedl v noci na dnešek její zakladatel a generální ředitel Elon Musk. Dodal, že první akcii získají děti od firmy už příští měsíc. Druhou by pak měly obdržet přímo od Muska v příštím roce. Celková hodnota darovaných akcií by se podle současné tržní ceny pohybovala kolem 18 miliard dolarů (zhruba 400 miliard korun), píše agentura Reuters.
Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
Společnost SpaceX podle Reuters doplnila, že věnuje jednu nově vydanou akcii na každý aktivní účet v investičním programu Trump Account, který je určen pro Američany mladší 18 let. Dodala, že Musk osobně věnuje stejný počet akcií jako firma.
Z jedné akcie jsou dvě
Musk, který je nejbohatším člověkem světa, už minulý měsíc slíbil, že v příštím roce každému americkému dítěti věnuje jednu akcii SpaceX. Neposkytl však podrobnosti o tom, jakým způsobem se tento plán uskuteční.
SpaceX letos vstoupila na burzu
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Začátkem letošního roku se společnost SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na vývoj umělé inteligence (AI). V červnu pak firma vstoupila na akciovou burzu.
Muskovo jmění přesahuje 18 bilionů korun
Musk je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 820 miliard dolarů (přes 18 bilionů korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
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Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
V letošním roce se na burzu dostaly hned dvě výrazné a snad i významné společnosti. SpaceX, která mění vesmírný byznys, a Anthropic, jedna z předních AI firem světa. Před oběma IPO se retailoví investoři ptali, zdali se mají snažit koupit akcie hned v prvních dnech obchodování. A nyní se ukazuje, že odpověď byla v obou případech stejná: neměli. Akcie SpaceX jsou nyní pod cenou IPO, a totéž platí i pro Anthropic, s jehož akciemi se obchoduje teprve týden.
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Trhy
V letošním roce se na burzu dostaly hned dvě výrazné a snad i významné společnosti. SpaceX, která mění vesmírný byznys, a Anthropic, jedna z předních AI firem světa. Před oběma IPO se retailoví investoři ptali, zdali se mají snažit koupit akcie hned v prvních dnech obchodování. A nyní se ukazuje, že odpověď byla v obou případech stejná: neměli. Akcie SpaceX jsou nyní pod cenou IPO, a totéž platí i pro Anthropic, s jehož akciemi se obchoduje teprve týden.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.