Dánsko se loučí s dopisy. Vánoce 2025 byly poslední, pošta ruší schránky i známky

Dánsko se loučí s dopisy. Vánoce 2025 byly poslední, pošta ruší schránky i známky

Dánsko ruší poštovní schránky
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Vysoce digitalizované Dánsko udělalo krok, který nemá v Evropě obdoby. Tradiční papírové dopisy tam definitivně končí. Pošta přestává doručovat listovní zásilky, mizí poštovní schránky a známky už si lidé nekoupí. Symbolická tečka za více než stoletou tradicí přišla o letošních Vánocích.

Dánsko se stalo první evropskou zemí, která ruší doručování klasických dopisů v rámci poštovních služeb. Z ulic měst postupně zmizí všechny veřejné poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.

Od 18. prosince se v zemi už neprodávají poštovní známky a poslední dopisy pošťáci doručili krátce před koncem roku. Do Silvestra by měly z dánských ulic zmizet i typické červené schránky. Podle Světová poštovní unie žádná jiná země v Evropě podobný krok v poslední době neudělala.

Dánové jsou čím dál digitálnější. To, co se dříve posílalo poštou, dnes většina lidí dostává elektronicky,“ vysvětluje státní poštovní společnost PostNord, která vznikla v roce 2009 spojením dánské a švédské pošty. Výjimku tvoří asi 300 tisíc obyvatel šestimilionové země – především starší lidé a obyvatelé venkova, kteří s úřady stále komunikují tradiční cestou.

Lubomír Metnar
Aktualizováno

Objem listovních zásilek v Dánsku klesl od přelomu tisíciletí o více než 90 procent a propad pokračuje. Většina úřední komunikace probíhá už léta výhradně digitálně a do soukromých schránek dnes často končí jen reklamní letáky. Doručování dopisů se tak pro poštu stalo ztrátovým.

PostNord proto mění strategii. V době boomu internetového nakupování se chce soustředit hlavně na doručování balíků. Už na jaře firma oznámila, že v souvislosti s koncem listovní služby zruší zhruba 1500 pracovních míst.

Země, která byla dlouho považována za vzor digitalizace veřejné správy, tak definitivně uzavírá jednu kapitolu své historie, éru papírových dopisů. Pokud chce dnes Dán někomu něco sdělit, poštovní schránku už k tomu potřebovat nebude.

