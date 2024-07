Dalibor Martínek: Trump vyhraje. Nečtěte internet, sledujte sázky

Joe Biden skončil. Kdo v amerických volbách vyhraje? Sledujte sázkové kanceláře. Ty snižují kurzy na Donalda Trumpa, čímž jasně říkají, že je to v jejich očích jasný favorit amerických voleb. Bez ohledu na jeho protikandidáta.

„Kurz na Trumpa jsme v posledních týdnech už výrazně snižovali, protože se zvyšovala pravděpodobnost toho, že současný prezident USA nakonec vůbec kandidovat nebude, což se také stalo. A to je pro demokraty jen pár měsíců před volbami velká rána,“ říká vedoucí bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

„Jedna věc je, že sázky (na Bidena) pravděpodobně „upadnou“, druhá pak, že teoreticky může vyhrát Harrisová, kterou má řada lidí vsazenou třeba jen za pár korun, ale v kursu 60:1,“ tvrdí Petr Šrain z Fortuny.

Kurz Fortuny na Harrisovou je hodně vysoký, čili slabý. Sázkovky v Česku prostě věří Trumpovi. Tedy spíš sázkaři. Což samozřejmě neznamená nic pro výsledek voleb v USA. Nicméně je to jakési vodítko, podle kterého si člověk může tvořit obrázek, jak asi dopadnou volby ve Spojených státech.

Budeme teď svědky různých hrátek a jejich mediálního obrazu zpoza Atlantického oceánu. Není to naše hra, a těžko jí rozumět. Co udělají demokraté, koho nominují, jaké jsou šance nominantů? Jaká bude strategie protiútoku republikánů? Jak Trump podtrhne Harrisové nohy? Političtí komentátoři na to budou mít názory.

Trump je jasný vítěz

Ale realitu z Česka úplně nepostihneme. Sázky u kurzových společností jsou vlastně nejlepším „lakmusovým papírkem“ očekávání ve střední Evropě. Sice nic neznamenají, nemají žádnou hodnotu, ale ukazují předpoklady.

Koho v Evropě zajímají americké volby, může sledovat americké weby a sociální sítě a tvořit si obrázek. Jsou to vlastně krásné hrátky. Ze střední Evropy poněkud vzdálené, nicméně mající punc něčeho důležitého, světodějného. Zároveň je to takové světové divadlo, který každý rád sleduje.

Faktem je, že výsledek amerických voleb ovlivní celý svět. Nyní, po překvapivém ručníku v ringu Joe Bidena, ke kterému byl americký prezident dotlačen, bude pár dní situace zamotaná. A bude to vynikající temný rybníček, vhodný k různým spekulacím a hrám. Který senátor za demokraty se pustí do boje? Zákulisní hrátky, do kterých z Prahy nevidíme, a nadšená média, která mají volný prostor ke spekulacím. V každém případě, výsledek amerických voleb bude světodějný.

Dopředu lze říct, že vyhraje Donald Trump. Což je předpověď, se kterou souzní výsledky sázek sázkových kanceláří.