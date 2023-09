Stavby dálnic finišují a pískovny si mnou ruce. Stavební krize se jim vyhýbá

V současné době chřadnoucí stavebnicví, a na něj navázené obory, nyní drží nad vodou zejména velké investice do výstavby dálnic a železnic. Stavební aktivitu má ještě podpořit úprava liniového zákona, díky které bude možné u dopravních staveb, minimálně za 7,5 miliardy, přeskočit odvolací řízení. Navíc úřady budou muset vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předložil podklady, včetně posudku EIA.

V současné době jsou v plném proudu práce na dálnicích, jak na severu, tak jihu země. Dostavba chomutovské dálnice v okolí Loun, a prodloužení úseků mezi Příbramí a Pískem, či v okolí Českých Budějovic rychle pokračují. Už příští rok se díky němu prodlouží budějovická dálnice o více než 60 kilometrů. Chomutovská dálnice se má do tří let protáhnout o 33 kilometrů, čímž vznikne souvislá čtyřproudá trasa o délce téměř 80 kilometrů. V roce 2027 se pak počítá s dokončením výstavby zbývajících úseků do Karlových Varů. Podobně nadějný harmonogram. Pokud vše půjde dobře, řidiči se projedou po dálnici z Prahy až do Chomutova v roce 2028.

Díky těmto velkým stavbám přežívájí i podniky na těžbu štěrkopísků. Pískovny proto zatím krizi nepocítily. Na maloodběratele by se pískovny totiž spolehnout nemohly, protože jich v krizi výrazně ubylo. Pískovna Velká Černoc na Lounsku se s tímto propadem vyrovnala právě díky boomu v oblasti dopravní infrastruktury a téměř nestíhá těžit. Denní objem těžby stoupl nad tisíc tun a roční produkce se pohybuje kolem 300 tisíc tun.

„Od začátku roku pociťujeme, že jezdí méně menších aut a skoro žádní ‚kárkaři‘. Lidé, kteří staví nebo opravují své domy, se zřejmě rozhodli investice odložit a podobně zareagovali na krizi i některé obce či menší komerční investoři. Výstavba karlovarské a chomutovské dálnice ale mezitím nabrala nebývalé tempo a vyžaduje vysoké dodávky betonu, písku i kameniva. To nám pomáhá udržet produkci a tak to bude i v následujících letech. Už příští rok se má začít stavět dalších více než 30 kilometrů na D6 i D7, takže lenošit, a opírat se o lopaty v pískovně rozhodně nebudeme,“ těší se Martin Šindelář, vedoucí pískovny Velká Černoc, která je přirozeným dodavatelem díky své poloze.

Na jihu je to stejné

I mezi Příbramí a Pískem a v okolí Českých Budějovic pracují buldozery, bagry a míchačky na plné otáčky. Již příští rok se prodlouží dálnice D3 a D4 dohromady o více než 60 kilometrů. Stavba pohlcuje statisíce kubíků betonu, práce až nad hlavu tak mají i v místní pískovně Čavyně na Strakonicku, která díky své ideální poloze platí za zásadního dodavatela stavebního materiálu pro dálnice, především jemného písku do betonu. V loňském roce, kdy už se pracovalo na všech osmi nově budovaných úsecích, zde stoupla těžba na 380 tisíc tun.

„Za letošní rok určitě dosáhneme nižšího objemu těžby, protože na stavebnictví už tvrdě dopadá krize. V pískovně to vidíme hlavně na omezené aktivitě maloodběratelů, ale i na řadě zrušených větších investičních akcích. O to významnější jsou pro nás nyní aktuální dodávky na budování dálniční sítě. Například jen na dálnici D4 v tomto období dodáváme z Čavyně každý týden 800 tun písku. Materiál slouží k výstavbě veškerých betonových prvků, zejména mostů, okružních křižovatek či nájezdů,“ říká Stanislav Kužel, vedoucí pískovny Čavyně ze společnosti České štěrkopísky.

