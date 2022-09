Česku začíná chybět kámen, od revoluce se neotevřel jediný lom. A cena jde nahoru

Ceny kameniva meziročně vzrostly stouply až o 25 procent, a to vlivem rostoucích cen energií, nafty i války na Ukrajině. Zástupci firem, Těžební unie a stavbařů v diskusním pořadu Kulatý stůl zopakovali varování z minulých let, že se v České republice od roku 1989 neotevřel žádný nový lom a do deseti let dojdou zásoby v dosud činných kamenolomech. Bude to znamenat, že kámen, písek či štěrk se stanou nedostatkovým zbožím, varovali.

Jednatel společnosti Kámen a písek Pavel Fučík řekl, že cena drceného kamenina meziročně stoupla přibližně o 20 až 25 procent. Ceny různých hrubostí se aktuálně pohybují od 200 korun do 450 korun za tunu. Kamenivo je nezbytné například při stavbách silnic, na jeden kilometr stavby nové dálnice je potřeba asi 40 až 50 kilotun (jedna kilotuna je tisíc tun, pozn. red.) kameniva.

Cenu kameniva ovlivňují i současné vysoké ceny energií. Fučík má obavu, že vládní pomoc pro firmy se jeho společnosti, která má deset kamenolomů, vůbec nedotkne. "Vypadá to špatně a budeme to muset propsat do ceny i na příští rok a bude to asi 13 procent," řekl Fučík.

Problémy nastanou už do listopadu

Za velký problém těžaři považují možný nedostatek kameniva vytěženého v Česku. Upozorňují několik let, že kvalitní kamenivo dochází. "Do budoucna nastane průšvih, problémy s dodávkami budou už letos v říjnu a listopadu," uvedl jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda. V silnicích je podle jeho slov okolo 93 procent kameniva.

V republice je 223 aktivních kamenolomů. Předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala řekl, že stávající lomy mají omezené zásoby, tudíž docházejí. A nové lomy se neotvírají.

S Fučíkem se shodli, že povolení těžby je v současnosti příliš komplikované a trvá třeba až deset let. "Jestli se něco staví ve veřejném zájmu, tak i těžba je veřejným zájmem. Pokud se nezmění proces povolování, tak podle mého odhadu nebude do deseti let z čeho stavět," uvedl Fiala.

Firma Kámen a písek plánuje nový lom Kolný a začít stavět by chtěla v roce 2025. Fučík řekl, že s tímto rokem společnost pracuje, ale je opatrný. "Často se objeví minoritní skupiny, které projekt zamezí nebo zdrží, i když se s obcí a většinou občanů dohodneme," řekl Fučík.

Řešením může být dovoz materiálu ze zahraničí, což podle Svobody pro výstavbu silnic znamená dvojnásobně vyšší cenu a zvýšení emisí. Svoboda navrhuje, aby obce a města, podobně jako třeba za skládky ve svém okolí, dostávaly i v případě lomů legislativou jasně stanoveny finanční kompenzace, aby věděly, s čím počítat. Fučík dodal, že těžařské společnosti běžně nad rámec zákona dávají municipalitám významnou finanční podporu.