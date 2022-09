Colt CZ prodal přes 300 tisíc zbraní, zisk i tržby rostou v desítkách procent

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 7,05 miliardy korun. Šlo o meziroční nárůst o 49,1 procenta, zejména díky zvýšení prodejů zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za prvních šest měsíců roku 1,1 miliardy korun, nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 87,9 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které Colt CZ zveřejnil.

Počet prodaných zbraní holding za první letošní pololetí zvýšil ve srovnání se stejným obdobím loni o 19,2 procenta na 362 741. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z více než 58 procent, dlouhé palné zbraně pak z necelých 42 procent.

Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců letošního roku skupině vzrostl o 49,1 procenta na více než 1,79 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Podle prezidenta a předsedy představenstva Jana Drahoty má za sebou Colt CZ Group SE další rekordní pololetí. „Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní v klíčových teritoriích," uvedl Drahota.

Prodeje skupiny rostly na klíčových trzích v Severní Americe, Asii a Evropě. Téměř 58 procenty se na celkových výnosech Coltu CZ podílely výnosy v USA. Přes 12 procent tvořily výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky. Asie se na celkových výnosech podílela více než 11 procenty, Česká republika více než osmi procenty, Kanada zhruba sedmi procenty, výnosy v ostatních státech světa přesáhly tři procenta.

Společnost své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt, Česká zbrojovka, Colt Canada, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export. Skupina rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

V říjnu 2020 skupina završila veřejnou nabídku svých akcií na Burze cenných papírů Praha. V květnu 2021 získala skupina stoprocentní podíl ve společnosti Colt Holding Company, jež je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt a jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada.

V dubnu 2022 společnost změnila svůj název z CZG – Česká zbrojovka Group na Colt CZ Group, aby reflektovala rozšíření a integraci skupiny a zároveň zdůraznila důležitost obou klíčových značek, tedy Colt a CZ (Česká zbrojovka).

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než dva tisíce lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners ze 76,5 procenta, přičemž zbývajících 23,5 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.