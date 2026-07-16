Dalibor Martínek: Z politika Rajchla se stane multimilionář. Policie má zavřené oči
Část bohnické třešňovky byla oplocena, patrně se tam schyluje k bytové výstavbě. Na zdánlivě banální situaci upozornil server Novinky.cz, zřejmě na základě podnětu místních. Věc je mnohem zajímavější, než se na první pohled zdá. Za oplocením pozemku totiž stojí dva politici. Známý poslanec Jindřich Rajchl a neznámý lokální politik TOP 09 Karel Němeček.
Bohnice bývaly vesnicí na severu Prahy. V sedmdesátých letech tam vyrostlo panelákové sídliště pro třicet tisíc lidí, zejména zaměstnanců ČKD. Krásné místo nad Prahou, obklopené přírodou. Také třešňovkou. Až v roce 1990 se Bohnice staly součástí Prahy 8.
Nyní jsou Bohnice prémiovou městskou čtvrtí. Paneláky byly v devadesátých letech zprivatizovány za nižší stovky tisíc korun, dnes se tam byty prodávají za vyšší jednotky milionů korun. Z dělníků se stali milionáři.
Vedle třešňovky bývalo pole. Na podzim tam rodiče s dětmi chodili pouštět draky, nadšenci zase provětrat motorové modely letadel. Poprvé jsem tam ochutnal pečené brambory jako z knih romantických autorů devatenáctého století. V devadesátkách tam ale vyrostlo nové sídliště. Proč ne, to byl rozvoj.
Sad, kam jsme jako děti v létě chodili na třešně, pořád odolával. Ale neodolal. Nakonec byl rozparcelován, vyrostly tam luxusní třípatrové vily pro multimilionáře. Ještě předtím tam dokonce zpěvák Jaroslav Hutka uspořádal protestní setkání a zapěl pár písní. Idealisté neuspěli, dnes tam nejspíš bydlí pražští právníci.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?
Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Politici a kouzla
A jsme u věci. Rajchl a Němeček oplotili poslední, jižní kousek tohoto území. Místní se bouří, nechtějí, aby na zbytku sadu vzniklo bydlení. Jenže celý původní sad už je zastavěn, o ten poslední kousek už nemá smysl bojovat. Možná právě teď probíhá řízení o změně územního plánu. A za pár let na místě vyrostou další luxusní vily.
Vypadá to jako skvělý byznysplán. Co je na věci nejvíc zarážející však je, jak se k pozemkům dostali zrovna politici. Rajchl se Novinkám.cz odmítl vyjádřit, Němeček byl místním politikem. Jak je možné, že se najednou stal vlastníkem lukrativního pozemku?
České orgány činné v trestním řízení mají jistě spoustu jiných starostí a v této konkrétní věci patrně neudělají vůbec nic. Ministr vnitra Metnar se po půl roce vlády při jakémsi účtování pochlubil, že našel peníze na zvýšení platů policistů. Bravo. Z právníka a provokatéra, aktuálně také politika Rajchla, se tak za tichého přihlížení systému brzy může stát multimilionář.
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Michal Nosek: Turek sestřelil nemocniční vůz. Teď sráží i Babišovu vládu
Názory
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.