Kolínská Toyota nemá díly, v únoru zastaví výrobu. I na několik týdnů

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně zastaví v únoru kvůli nedostatku komponentů výrobu, poslední směna je plánovaná na 31. leden, řekl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

Reklama

„31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů,” řekl Paroubek. Automobilka už informaci sdělila všem dodavatelům a zaměstnancům.

Podle Paroubka chybí komponenty do obou modelů, které momentálně vyrábí, a to Aygo a Yaris. „Loni jsme řešili drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentům, nyní se to týká obou modelů,” doplnil mluvčí.

V Česku se vyrobilo 1,2 milionu aut. Jen zlomek pro domácí trh Money Výroba osobních aut loni meziročně stoupla o 10,2 procenta na 1,218 milionu vozů. Na tuzemský trh směřovalo 87 736 vozidel, tedy o 9,7 procenta méně než v předchozím roce. Více než 92 procent vyrobených automobilů zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání naopak zaznamenal 12procentní růst. Sdělilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). ČTK Přečíst článek

Zaměstnanci podle něj o mzdu nepřijdou. „Budeme to řešit podobně jako při minulých odstávkách, jsou různé varianty, například dovolené, konto pracovní doby,” řekl mluvčí.

V srpnu 2021 odstavila automobilka úplně výrobu zhruba na pět týdnů, důvodem byl nedostatek čipů do palubní elektroniky.

Reklama

Kolínská automobilka produkuje denně zhruba 1000 aut.

Nedostatek čipů a válka na Ukrajině obraly Škodu o šestinu loňského odbytu Zprávy z firem Škoda Auto loni dodala zákazníkům celosvětově 731 300 vozů, což je meziročně o 16,7 procenta méně. Mohou za to přetrvávající nedostatek polovodičů, válka na Ukrajině, potíže v dodavatelském řetězci, rostoucí ceny energií a surovin a pokračující nejistota na globálních trzích, uvedla automobilka. ČTK Přečíst článek

Firmy šetří a méně topí, posílají zaměstnance pracovat domů a instalují solární panely Money Firmy se s enormním nárůstem cen energií vyrovnávají především investicemi do fotovoltaiky a moderních technologií nebo zaváděním úsporných opatření při osvětlení a vytápění svých objektů. Z plynu přecházejí na zkapalněný ropný plyn LPG, snaží se víc využívat odpadní teplo z vlastní výroby, montují úsporná svítidla, snižují teplotu v kancelářích, upravují pracovní dobu. Omezení výroby nebo propouštění zaměstnanců až na výjimky neplánují. ČTK Přečíst článek