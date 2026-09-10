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newstream.cz Zprávy z firem Čipový gigant pod tlakem AI boomu. TSMC staví 20 továren a pořád nemá dost kapacity

Čipový gigant pod tlakem AI boomu. TSMC staví 20 továren a pořád nemá dost kapacity

TSMC
ČTK
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Boom umělé inteligence žene TSMC dál prudce vzhůru. Srpnové tržby tchajwanského výrobce čipů vyskočily meziročně o 53,3 procenta na zhruba 340 miliard korun. Firma přesto nestíhá uspokojovat poptávku, současně staví a vybavuje přibližně 20 továren a letos chce do rozšiřování výroby investovat přes bilion korun.

TSMC dál těží z globálního boomu umělé inteligence. Srpnové tržby společnosti vzrostly meziročně o 53,3 procenta na 514,8 miliardy tchajwanských dolarů, tedy 16,3 miliardy amerických dolarů. V přepočtu jde přibližně o 340 miliard korun. Jak upozorňuje agentura Bloomberg, ani takové tempo růstu nevystihuje celý rozsah současné poptávky – firma totiž stále není schopná vyrábět dostatek čipů.

TSMC je klíčovým výrobcem pro společnosti Nvidia a Apple a právě masivní globální výstavba infrastruktury pro umělou inteligenci žene jeho výrobní kapacity na hranici možností. Tchajwanská firma nyní staví a vybavuje přibližně 20 továren doma i v zahraničí. V minulosti přitom obvykle pracovala současně pouze na čtyřech nebo pěti nových provozech.

Nvidia kupuje Hugging Face za téměř 13 miliard dolarů

Zprávy z firem

Nvidia pokračuje v expanzi daleko za hranice samotných čipů. Nejcennější firma světa se dohodla na převzetí platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů, tedy téměř 270 miliard korun. Získá tak jedno z nejdůležitějších míst, kde vývojáři sdílejí a používají otevřené modely umělé inteligence. Hugging Face má přitom i pod novým vlastníkem zůstat otevřený celému AI ekosystému.

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„Teď jedete téměř čtyřikrát až pětkrát rychleji, snažíte se dohnat poptávku, ale pořád ji nedokážete uspokojit,“ uvedl zástupce provozního ředitele TSMC Cliff Hou. Potřeba zařízení pro výrobu čipů se podle něj od konce loňského roku téměř zdvojnásobila.

TSMC

Aktuální cena akcie v USD 435,36 USD ≈ 9 070 Kč NYSE: TSM · americké ADR TSMC 9. 9. 2026 · poslední dostupná kotace · přepočet kurzem ČNB USD/CZK 20,834

Vývoj akcií TSMC od začátku roku

USD za akcii · americké ADR TSM na NYSE

TSM
500 460 420 380 340 300 477,57 435,36 start leden únor březen duben květen maximum červenec nyní
Od začátku roku +43,8 % proti závěru roku 2025
Letošní maximum 477,57 USD rekordní úroveň z června 2026
Přepočet do korun ≈ 9 070 Kč při kurzu USD/CZK 20,834
Zdroj: NYSE, StockAnalysis, StatMuse, Investing.com a ČNB. Aktuální cena i korunový přepočet jsou orientační; hodnota akcie se během obchodování mění. Nejde o investiční doporučení.

Silná poptávka zároveň nutí TSMC výrazně zvyšovat výdaje na nejmodernější výrobní technologie. Firma nedávno uzavřela dohodu s nizozemskou společností ASML a od roku 2030 začne při sériové výrobě používat její nejpokročilejší litografické stroje High NA EUV (stroje na výrobu čipů, které pomocí extrémně ultrafialového záření „kreslí“ na křemíkové destičky mimořádně jemné struktury tranzistorů - pozn. red.).

TSMC přitom jejich nasazení dříve kvůli vysokým nákladům opakovaně odkládala. Jeden takový stroj může stát až 400 milionů dolarů, tedy přibližně 8,3 miliardy korun.

TSMC zdraží čipy. Až o deset procent

TSMC zvedá ceny. Zdražit mohou nejen iPhony

Zprávy z firem

Největší smluvní výrobce čipů na světě chce od roku 2027 zvýšit ceny svých výrobních služeb až o deset procent. Tchajwanská TSMC, která vyrábí čipy mimo jiné pro Apple, zdražení vysvětluje rostoucími náklady na materiály, výrobní zařízení a výstavbu továren mimo Tchaj-wan. Vyšší účet tak mohou pocítit nejen technologické firmy, ale nepřímo i zákazníci, například při nákupu nových iPhonů.

ČTK

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Zvýšení výhledu investic i tržeb

Firma už v červenci zvýšila letošní výhled investic i tržeb. Věří, že mimořádně silná poptávka po čipech určených pro umělou inteligenci vydrží i v roce 2027 a dalších letech.

Kapitálové výdaje TSMC mají letos dosáhnout rekordních 60 až 64 miliard dolarů, což v přepočtu představuje přibližně 1,25 až 1,33 bilionu korun. Celoroční tržby by zároveň měly v dolarovém vyjádření vzrůst o něco více než 40 procent. Analytici podle Bloombergu pro současné čtvrtletí v průměru očekávají růst tržeb o 46,8 procenta.

AI boom se výrazně propisuje také do ceny akcií. Akcie TSMC od začátku letošního roku posílily přibližně o 60 procent. Firma tak zatím patří k výrazným burzovním vítězům pokračujících miliardových investic do infrastruktury pro umělou inteligenci.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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