Apple zveřejnil iPhone Duo. Svůj největší a nejtenčí mobil vůbec. A také nejdražší
Apple právě představil iPhone Duo, vůbec první skládací iPhone. V otevřeném stavu jde o dosud nejtenčí telefon od Applu s vnitřním 7,6palcovým displejem, který nabízí velkou plochu pro sledování obsahu, hraní her a multitasking. V Česku začíná cena na 55 tisících. Předobjednávky startují 16. října, první zákazníci si telefon budou moci vyzvednout 23. října. Kromě toho Apple uvedl také nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové hodinky či další řadu sluchátek AirPods.
Napjatě očekáváný okamžik je tu. Apple zveřejnil svůj vůbec první skládací telefon, který nakonec dostal jméno Duo. Nepotvrdily se tak spekulace, že ponese název Ultra, který Apple používá pro hi-endové hodinky a čipy pro MacBooky. V zavřeném stavu nabízí 5,4palcový vnější displej 90 procent zobrazovací plochy iPhonu 18 Pro, a to v kompaktním provedení, které se snadno vejde do kapsy. Po otevření má vnitřní displej 7,6 palců.
Podívejte se na možné využití nového iPhonu a fotky, které s ním lze pořídit
iPhone Duo je navržen tak, aby vydržel. Využívá inovativní hardwarovou konstrukci a precizní kloubový mechanismus, který při každém použití zajišťuje plynulý a příjemný pohyb. Pohání jej nový čip A20 Pro a disponuje pokročilým systémem řízení teploty s na míru navrženou odpařovací komorou a architekturou se dvěma bateriemi. Díky tomu nabízí výkon na profesionální úrovni a působivou celodenní výdrž.
„iPhone Duo představuje největší proměnu iPhonu od uvedení původního modelu. Díky zcela nové konstrukci a intuitivnímu způsobu používání ukazuje, co je možné, když jsou hardware a software vyvíjeny společně, a nově definuje, co znamená používat skládací telefon,“ uvedl John Ternus, generální ředitel společnosti Apple. „Díky největšímu displeji, jaký kdy iPhone měl, který se přitom stále snadno vejde do kapsy, a výkonu čipu A20 Pro umožňuje iPhone Duo uživatelům být ještě více ponořeni do obsahu a produktivnější, ať už sledují obsah, pracují s několika aplikacemi současně nebo hrají hry.“
Nové telefony se budou prodávat od poloviny října, cenovka na českém oficiálním e-shopu Applu začíná na 54 990 korunách.
Apple prožívá rok velkých gest. Dlouholetý šéf technologické společnosti Tim Cook ke konci srpna opustil funkci výkonného ředitele a nahradil jej úspěšný technolog John Ternus. Jeho éra má být plná nových a inovativních technologií a produktů, které potvrdí status Applu jako největší firmy svého druhu na světě. Jak to vnímají investoři? Zá se, že velkému snu zatím věří, protože akcie letos posilují o více než 20 procent, což je nejvíc ze skupiny Magnificent 7, tedy největších technologických akcií světa.
Investoři větří úspěch. Akcie Applu letos výrazně posilují
Trhy
Apple prožívá rok velkých gest. Dlouholetý šéf technologické společnosti Tim Cook ke konci srpna opustil funkci výkonného ředitele a nahradil jej úspěšný technolog John Ternus. Jeho éra má být plná nových a inovativních technologií a produktů, které potvrdí status Applu jako největší firmy svého druhu na světě. Jak to vnímají investoři? Zá se, že velkému snu zatím věří, protože akcie letos posilují o více než 20 procent, což je nejvíc ze skupiny Magnificent 7, tedy největších technologických akcií světa.
Zaměřeno na zdraví
Vedle očekávaného iPhonu Duo si dnes premiéru odbyly také nové telefony z řad Pro a Pro Max, pátá řada základních sluchátek AirPods, dvanáctá řada hodinek Apple Watch nebo čtvrtá řada Apple Watch Ultra.
Apple ve středu zároveň oznámil dosud nejpokročilejší podobu svých funkcí pro zdraví a fitness a dále rozšiřuje možnosti Apple Watch a iPhonu jako inteligentních nástrojů založených na vědeckých poznatcích, které uživatelům pomáhají pečovat o jejich osobní zdraví a kondici.
Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 přinášejí nový systém Health Sensing System, který umožňuje dosud nejpřesnější měření srdečního tepu v nositelné elektronice. Součástí je také nová funkce zaměřená na připravenost organismu, která uživatelům poskytuje přehled o tom, jakou má jejich tělo v daný den kapacitu zvládat fyzickou i další zátěž. Apple tak využije umělou inteligenci ve svých zdravotních aplikacích.
„V Applu věříme, že technologie mohou každému nabídnout prakticky využitelné a vědecky podložené informace, přičemž ochrana soukromí musí být jejich základním principem. Propojením průlomových senzorických technologií v Apple Watch s Apple Intelligence v aplikaci Zdraví dokážeme převádět složitá biometrická data do jasných a srozumitelných doporučení pro uživatele,“ uvedla Sumbul Desai, viceprezidentka Applu pro zdraví a fitness.
Seriál South Park vstupuje do své 29. série s novým názvem – alespoň v rámci provokativní reklamní kampaně. Jako South America si bere na mušku přejmenovávání geografických míst prezidentem Donaldem Trumpem, poslušnost technologických gigantů i údajné ústupky mateřské společnosti Paramount vůči Bílému domu.
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Seriál South Park vstupuje do své 29. série s novým názvem – alespoň v rámci provokativní reklamní kampaně. Jako South America si bere na mušku přejmenovávání geografických míst prezidentem Donaldem Trumpem, poslušnost technologických gigantů i údajné ústupky mateřské společnosti Paramount vůči Bílému domu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.