Levnější hypotéky by teď jen zdražily byty, říká Havlíček. Nejdřív chce více stavět
Stát dál počítá s možností podpořit mladé rodiny při splácení hypoték. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka ale takový krok nemá smysl, dokud se nepodaří zvýšit nabídku bydlení. Jinak by levnější financování mohlo dál tlačit ceny vzhůru. Na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje se řešilo především zrychlení výstavby, nový stavební zákon a stále napjatější situace na trhu.
Česko musí nejprve začít rychleji stavět a teprve potom má smysl podporovat poptávku po bydlení. Takový postup nastínil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Na akci vystoupili zástupci vlády, samospráv, bank i developerů včetně Hany Landové, Martina Vaška či Dušana Kunovského.
„Slíbili jsme, že uděláme všechno pro to, abychom motivovali mladé lidi stavět, zjednodušeně řečeno, že případně podpoříme úrokové sazby u hypoték. A to platí,“ uvedl Havlíček. Podle něj ale musí nejprve růst samotná nabídka.
Pokud by stát zlevnil financování už nyní, mohlo by podle něj opatření skončit opačným efektem. „My sice snížíme úrokovou sazbu, ale současně zvýšíme cenu té nemovitosti. To prostě nedává smysl,“ řekl.
Na jaře to vypadalo, že hypotéky konečně zamíří dolů. Místo toho zdražují už šestý měsíc v řadě a průměrná sazba vystoupala na 5,51 procenta. A vrchol to být nemusí. Česká spořitelna už oznámila, že od 11. září zvedne sazby u všech fixací.
Hypotéky na 5,51 procenta. A banky se zdražováním nekončí
Money
Na jaře to vypadalo, že hypotéky konečně zamíří dolů. Místo toho zdražují už šestý měsíc v řadě a průměrná sazba vystoupala na 5,51 procenta. A vrchol to být nemusí. Česká spořitelna už oznámila, že od 11. září zvedne sazby u všech fixací.
Poptávka zůstává silná, ceny rostou
Data z bytového trhu ukazují kombinaci silné poptávky a stále omezené nabídky. Podle aktuální Analýzy a prognózy stavebnictví a bytového trhu Iniciativy pro dostupné bydlení se v Praze za první pololetí prodalo přibližně 3750 nových bytů. Nabídka vzrostla na desetileté maximum 6450 jednotek, podle analýzy ale stále zůstává hluboko pod potřebami metropole.
Ceny nových i starších pražských bytů meziročně stouply přibližně o deset procent. Prognóza pro další období počítá kvůli nedostatečné nabídce s dalším růstem cen o pět až deset procent ročně.
Také Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny, který na summitu vystoupil, očekává pokračování růstu cen. Podle srpnového ČSOB Indexu bydlení zdražily byty ve druhém čtvrtletí meziročně o 11,3 procenta. „Neočekáváme pokles cen, ale trh bude mnohem selektivnější než v předchozím období,“ uvedl Vašek.
ČSOB má za sebou silné první pololetí. Čistý zisk skupiny vzrostl o sedm procent na 10,2 miliardy korun, objem úvěrů překonal 1,1 bilionu a hypotéky dál táhne hlad po bydlení. Banka hlásí i rychlý růst investic klientů a rekordní zájem o financování bydlení.
ČSOB vydělala přes deset miliard. Hypotéky jí rostou o 40 procent
Zprávy z firem
ČSOB má za sebou silné první pololetí. Čistý zisk skupiny vzrostl o sedm procent na 10,2 miliardy korun, objem úvěrů překonal 1,1 bilionu a hypotéky dál táhne hlad po bydlení. Banka hlásí i rychlý růst investic klientů a rekordní zájem o financování bydlení.
Kunovský: Stavět se musí výrazně víc
Zvýšení nabídky považuje za zásadní také zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. Jeho firma nyní podle zveřejněné analýzy spouští v Praze výstavbu více než dvou tisíc bytů v devíti projektech. „Stavební kapacity je potřeba v Česku výrazně navyšovat. Už v horizontu dvou až tří let totiž nový stavební zákon a nový územní plán Prahy mohou přinést výraznou vlnu nových stavebních zakázek,“ uvedl Kunovský. Podle něj by právě větší nabídka měla postupně stabilizovat ceny a zlepšit dostupnost bydlení.
Landová: Konec sbírání razítek
Klíčovým tématem summitu byla novela stavebního zákona, kterou Senát odmítl a o níž má ve středu znovu rozhodovat Poslanecká sněmovna. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová uvedla, že novela má především „velmi výrazně omezit předchozí putování po úřadech a sbírání razítek před vstupem na stavební úřad“ a spojit jednotlivé procesy do jednoho řízení.
Odmítla přitom kritiku, že nový systém nahrává velkým developerským společnostem. „Stavební zákon samozřejmě není pro konkrétní firmy, není pro konkrétní osoby,“ řekla. Připomněla, že významnými stavebníky jsou také stát a obce.
Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.
Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí
Reality
Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.
Nová stavební správa má nabíhat postupně. Od ledna 2027 má vzniknout Úřad rozvoje území, pro všechny stavebníky má nový systém fungovat od 1. ledna 2028. Landová zdůraznila, že stát nechce zopakovat problémy, které provázely digitalizaci stavebního řízení, a proto počítá s přechodným obdobím pro přesun úředníků, agend i dat.
Dostupnost bydlení přitom podle srpnového průzkumu pro Iniciativu pro dostupné bydlení označuje za největší problém Česka 49 procent lidí, v Praze dokonce 54 procent.
Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Architekt Jan Kasl: Metropolitní plán má mouchy, ale dají se vychytat
Reality
Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.