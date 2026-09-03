Nvidia kupuje Hugging Face za téměř 13 miliard dolarů
Nvidia pokračuje v expanzi daleko za hranice samotných čipů. Nejcennější firma světa se dohodla na převzetí platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů, tedy téměř 270 miliard korun. Získá tak jedno z nejdůležitějších míst, kde vývojáři sdílejí a používají otevřené modely umělé inteligence. Hugging Face má přitom i pod novým vlastníkem zůstat otevřený celému AI ekosystému.
Nvidia se dohodla na převzetí platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů, tedy téměř 270 miliard korun. Podle Bloombergu jde o jednu z největších akvizic v historii firmy a další krok šéfa Nvidie Jensena Huanga ve snaze rozšířit byznys daleko za hranice samotných čipů.
Hugging Face patří mezi nejdůležitější místa, kde vývojáři zveřejňují, sdílejí a používají otevřené modely umělé inteligence a datové sady. Nvidia tak získává přímý přístup k rozsáhlé komunitě vývojářů i k části AI infrastruktury, kterou dosud především pomáhala pohánět svým hardwarem.
Nvidia investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a dál rozšiřuje síť firem napojených na svůj AI ekosystém. Dohoda má posílit kompatibilitu čipů s technologiemi Nvidie, zároveň ale znovu otevírá otázky kolem takzvaného kruhového financování, při němž firma pomáhá financovat infrastrukturu využívající její vlastní produkty.
Nvidia dál expanduje v AI. Do MediaTeku investuje 3,5 miliardy dolarů
Zprávy z firem
Nvidia investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a dál rozšiřuje síť firem napojených na svůj AI ekosystém. Dohoda má posílit kompatibilitu čipů s technologiemi Nvidie, zároveň ale znovu otevírá otázky kolem takzvaného kruhového financování, při němž firma pomáhá financovat infrastrukturu využívající její vlastní produkty.
Hugging Face zůstane otevřený
Nvidia zároveň slibuje, že základní princip platformy nezmění. „Hugging Face zůstane otevřenou platformou pro celý ekosystém AI,“ uvedl Huang v tiskové zprávě.
Platforma má dál podporovat modely a datové sady různých vývojářů i čipy konkurenčních výrobců.
Zajímavé je, že s návrhem na spojení přišel podle CNBC sám šéf Hugging Face Clément Delangue. Nvidii oslovil během léta s tím, že otevřená AI potřebuje více kapitálu, infrastruktury a větší globální dosah. Jednání pak podle něj trvala jen několik týdnů.
Nvidia skládá AI impérium
Hugging Face měl ještě před třemi lety hodnotu 4,5 miliardy dolarů. Nvidia tehdy patřila mezi jeho investory společně s Googlem, Amazonem, Intelem a Salesforce.
Dnes za celou firmu platí téměř trojnásobek.
Akvizice zapadá do širší strategie Nvidie. Firma nechce být pouze dominantním dodavatelem čipů pro AI, ale stále více investuje také do softwaru, platforem a dalších částí celého ekosystému.
Podle CNBC jde o druhou největší transakci v historii Nvidie po zhruba dvacetimiliardovém nákupu aktiv firmy Groq. Ještě v srpnu uzavřela také šestimiliardovou licenční dohodu se start-upem Poolside, připomíná Bloomberg.
Pro Huanga je logika jednoduchá: čím větší a otevřenější bude svět AI modelů, tím více výpočetního výkonu bude potřebovat. A právě ten dnes z velké části dodává Nvidia.
Nvidia minulý týden oznámila, že ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobila zisk i tržby. Na příští rok předpověděla růst tržeb o 70 procent a oznámila, že do konce finančního roku 2027 má vyčleněno 18 miliard dolarů na kapitálové investice.
Nvidia opět zválcovala všechna očekávání, když předvedla rekordní čísla. Ani ta ale investory nepřesvědčila. Trh totiž začíná řešit otázku, zda může současný boom kolem umělé inteligence vydržet. Akcie po zveřejnění výsledků klesají.
Nvidia předvedla brutální růst. Akcie přesto klesají
Trhy
Nvidia opět zválcovala všechna očekávání, když předvedla rekordní čísla. Ani ta ale investory nepřesvědčila. Trh totiž začíná řešit otázku, zda může současný boom kolem umělé inteligence vydržet. Akcie po zveřejnění výsledků klesají.
Bezpečnostní incident dohodu nezhatil
O platformě Hugging Face se v poslední době začalo psát v souvislosti s bezpečnostním incidentem, při němž model AI od firmy OpenAI spustil hackerský útok a narušil infrastrukturu platformy. Nejnovější vyšetřování OpenAI a nezávislých výzkumných organizací METR a Redwood Research zjistilo, že za útokem nestál jediný autonomní program, jak se původně uvádělo, ale přibližně 700 agentů AI, kteří při útoku spolupracovali.
Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že se někteří z agentů pokoušeli po útoku zahladit stopy. Případ tak vyvolává otázky ohledně toho, jak firmy vyvíjející pokročilé modely umělé inteligence kontrolují jejich testování a zda je zapotřebí přísnější dohled nad stále autonomnějšími systémy AI.
Nvidia se podle informovaného zdroje dohodla na koupi platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů (267 miliard korun). Pokud se transakce uskuteční, půjde o jednu z největších akvizic v historii výrobce čipů a další výraznou sázku na pokračující boom umělé inteligence.
Nvidia vyráží na obří nákup. Za Hugging Face nabízí 13 miliard dolarů
Zprávy z firem
Nvidia se podle informovaného zdroje dohodla na koupi platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů (267 miliard korun). Pokud se transakce uskuteční, půjde o jednu z největších akvizic v historii výrobce čipů a další výraznou sázku na pokračující boom umělé inteligence.
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