Trumpovi hrozí ztráta Kongresu. Za vítězství slibuje každému dospělému Američanovi 5000 dolarů
Donald Trump před listopadovými volbami do Kongresu výrazně přitvrdil. Pokud republikáni ztratí většinu, čeká podle něj Spojené státy „peklo“. Pokud naopak vyhrají, slibuje každému dospělému Američanovi 5000 dolarů, tedy více než 100 tisíc korun.
Donald Trump proměnil mimořádný republikánský sjezd v Dallasu v ostrou předvolební mobilizaci. Americký prezident varoval, že pokud jeho strana v listopadu ztratí většinu v Kongresu, Spojené státy čeká návrat chaosu. „Přijdete o hranice, přijdete o snižování daní, přijdete o bezpečí,“ řekl. A přidal ještě tvrdší varování: „Budete zažívat peklo, tak jako jste ho zažívali před dvěma lety.“
Zároveň ale Trump voličům nabídl výrazně příjemnější scénář pro případ republikánského vítězství. Každému dospělému Američanovi slíbil jednorázovou „dividendu“ 5000 dolarů, tedy zhruba 104 tisíc korun. Jak upozornila BBC, prezident ale neřekl, z jakých peněz by tak masivní plošný příspěvek financoval.
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Průzkumy nahrávají Demokratům
Trump se snaží republikánské voliče mobilizovat v době, kdy podle agentury AFP průzkumy spíše nahrávají demokratům. Jeho vlastní popularita navíc klesla na nejnižší úroveň za jeho politickou kariéru. Američané jsou nespokojení především s vysokými životními náklady a válkou proti Íránu. Do nálady voličů se promítají i drahé energie – cena severomořské ropy Brent ve středu poprvé od 24. července překročila 100 dolarů za barel.
Trump přesto vykresluje svůj druhý mandát jako mimořádný úspěch. Označil ho za nejúspěšnější prezidentské období v dějinách „finančně i jinak“. Tvrdí také, že ceny potravin a „skoro každého zboží rychle klesají“. Ropa podle něj zlevní ve chvíli, „až vyhrajeme válku s Íránem“.
Mimořádný sjezd v Dallasu nemá běžnou formální agendu stranických konvencí. Republikáni na něm nenominují prezidentského kandidáta ani neschvalují nový program. Setkání má především politicky nabudit stranickou základnu před volbami, v nichž Američané rozhodnou o celé Sněmovně reprezentantů a části Senátu. Druhý den bude hlavním řečníkem viceprezident J. D. Vance a závěr bude znovu patřit Trumpovi.
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Cla už Washingtonu nestačí. Spojené státy od 29. září úplně zastaví dovoz některých kanadských mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů. y. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50procentní clo. Spor dvou sousedních ekonomik se dál vyostřuje a Kanada hledá cestu, jak se zbavit silné závislosti na USA.
Ne všichni republikánští kandidáti ale do Dallasu dorazili. Podle agentury AP se sjezdu vyhnula řada těch, které čekají těsné souboje s demokraty. Ti, kteří přijeli, naopak doufají, že jim Trump pomůže mobilizovat jeho nejvěrnější voliče. Prezident jim k tomu dal jednoduchý návod: „Chci po vás, abyste předstírali, že na volebním lístku jsem já.“
Listopadové hlasování se tak Trump snaží proměnit v referendum o vlastní osobě. Jeho vzkaz je jednoduchý a vyhrocený: republikánské vítězství má znamenat peníze, bezpečnost a pokračování jeho politiky. Porážku naopak líčí jako cestu k „peklu“.
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