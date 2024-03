Číňané musejí prodat americký TikTok. Miliardáři se již hlásí a je mezi nimi i Trumpův ministr

Američtí legislativci finišují proces, na jehož konci zbudou čínské společnosti ByteDance vlastnící sociální síť TikTok jen dvě možnosti: buďto americký TikTok vypnou, nebo jej prodají. Bolestivé budou obě varianty, přesto pravděpodobnější je ta druhá. A TikTok v USA bude za několik měsíců provozovat někdo jiný. Kdo? První možní zájemci se již hlásí, protože jak ukazuje Mark Zuckerberg, Donald Trump a Elon Musk, kdo vlastní sociální síť, má docela zásadní vliv.

TikTok byl na prodej již jednou. A hned dva miliardáři se o něj tenkrát poprali. Bylo to v roce 2020, kdy tehdejší americký prezident Donald Trump, sám oblíbenec algoritmů sociálních sítí, označil čínský TikTok za bezpečnostní hrozbu a nařídil, že americkou část TikToku musí čínská společnost ByteDance prodat, nebo bude zakázaná. V podstatě se tak TikTok ocitl ve stejné situaci, jako nyní, jenomže nakonec z tlaku sešlo prostě tím, že Trump prohrál volby, v roli prezidenta skončil a Joe Biden musel řešit jiné problémy.

Tehdy o TikTok vážně usilovaly hned dvě miliardářské společnosti – Microsoft a Oracle. Právě Microsoft podle slov CEO společnosti Satyi Nadelly vedení ByteDance vybralo i kvůli tomu, že se Microsoftu daří chránit zejména dětské uživatele před nevhodným obsahem. Pak ale z jednání sešlo, protože ByteDance si chtělo ponechat více kontroly nad daty uživatelů a nad zdrojovým kódem sítě. To Microsoft odmítl a Nadella jednání označil za jednu z nejpodivnějších situací svého života.

O koupi amerického TikToku usilovali také Oracle společně s Walmartem. A nakonec byl vybrán právě Oracle, že bude spravovat uživatelská data. Tak tomu je od roku 2022, což americkým politikům prozatím stačilo.

Ovládnou TikTok konzervativci?

Nicméně tlaky na omezení vlivu TikToku na americké uživatele sílilo, a nakonec ByteDance bude muset americkou část sociální sítě prodat. A už se rojí první zájemci, kteří by ji chtěli prodat. Microsoft ani Oracle ale mezi nimi nejsou. Alespoň prozatím.

Prvním veřejným zájemcem se stal Steven Mnuchin, investiční bankéř, který působil ve vládě Donalda Trumpa na postu ministra financí. „Myslím, že by tento zákon měl projít. Takováto věc musí být pod kontrolou amerického byznysu,“ prohlásil k projednávanému zákonu Mnuchin pro CNBC.

Druhým zájemcem je americká videoplatforma Rumble, která je zvlášť oblíbená mezi příznivci konzervativních idejí. Rumble slovy svého CEO Chrise Pavlowského svůj zájem zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter).

Solitérní tech guys

Vlastnictví sociální sítě se nyní ukazuje jako zásadní byznysová, ale i společenská výhoda. Ukazují to příklady Marka Zuckerberga (Facebook, Instagram), Elona Muska (X) i Donalda Trumpa (Social Truth).

Do tohoto klubu se tak chtějí dostat i další. Například Bobby Kotick, bývalý šéf herního kolosu Activision Blizzard (nedávno koupeného Microsoftem). Ten podle The Wall Street Journalu na trhu hledá investory, aby získal dostatek prostředků na odkup americké části TikToku.

A konečně tu je ještě podnikatel a investor Kevin O’Leary, který Fox News řekl doslova, že „ByteDance nebude muset rušit americký TikTok, protože on jej koupí“.

Cena? Desítky miliard dolarů

Otázka tak již téměř jistě nestojí, zda ByteDance americký TikTok zruší, nebo prodá. Otázka stojí, komu jej prodá. A klíčovým ukazatelem jistě bude cena. Ta se zcela jistě vyšplhá na desítky miliard dolarů.

Velké dealy na poli sociálních sítí zatím nejsou obvyklé. Například Twitter koupil Elon Musk v roce 2022 za 44 miliard dolarů, ale nakonec i on sám připustil, že síť přeplatil. V roce 2012 koupil Facebook Instagram za 1 miliardu dolarů (a dnes je oceňován na více než 100 miliard dolarů).

V polovině roku 2020, když Microsoft jednal o nákupu amerického TikToku, byla akvizice odhadována na 10 až 30 miliard dolarů. V současnosti by to ale nejspíš bylo víc, protože aktuálně má jen v USA TikTok kolem 170 milionů účtů.

