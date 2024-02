Na sociálních sítích ujíždí už více než pět miliard lidí, denně u displeje tráví hodiny

Počet aktivních uživatelů sociálních sítí loni překročil pět miliard lidí, což představuje 62,3 světové populace. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnila společnost Meltwater spolu s agenturou We Are Social. Připojení k internetu má 5,53 miliardy lidí, uvádí zpráva. Typický uživatel internetu denně na síti stráví šest hodin a 40 minut.

Zpráva vychází z dat společnosti Kepios, jež se zaměřuje na studium využívání digitálních technologií. Počet uživatelů sociálních sítí se podle ní loni zvýšil o 5,6 procenta, zatímco světová populace narostla o 0,9 procenta.

Největší sociální síť z hlediska počtu uživatelů, platforma Instagram, měla celkem 1,65 miliardy uživatelů, těsně za ní následovala síť TikTok s 1,56 miliardy uživatelů. Zpráva však připomíná, že v počtu uživatelů panuje určitá míra nepřesnosti, zejména kvůli automatizovaným účtům a lidem registrovaným pod různými identitami.

