Umělá inteligence přináší revoluci jako pazourek, říká módní návrhářka

„Umělá inteligence je skvělý nástroj a pomocník. Doba, kdy pochopíme, co všechno umí, teprve přijde. Je to podle mě nový pazourek,” říká Lucie Marková, módní návrhářka, která ji ve své práci aktivně používá. Fashion designérka s její pomocí vytvořila například zlatou kolekci Nebula či bílé nebeské šaty pro Olgu Menzlovou na slavnostní večer nedožitých 85. narozenin Jiřího Menzela.

Jak vypadá váš tvůrčí proces?

Navrhuju šaty, šperky, kostýmy. Posledních pár let jsem z klasické práce v ateliéru, která probíhá v režimu „stříhám, šijeme, fotíme, prodáváme”, přešla na 3D programy. Posledního půl roku je to i umělá inteligence. Hodně času experimentuji, zkouším a učím se. Hledám nové cesty, kam se ještě nikdo nevydal. Často na úkor zisku, ale já hrozně ráda zkoumám. To, co dělám, jde považovat za určitý druh umění a výzkumu. Pak to vždycky shrnu a připravím přednášky či napíšu článek.

Konkrétně které nástroje umělé inteligence ke své práci využíváte?

Převážně Midjourney, ChatGPT a Photoshop Beta s Adobe Firefly, ale bez toho bych se i obešla, je spíš takovou třešničkou na dortu. Ostatní pak doplňkově, například Canvu a pár dalších, ale ty už AI v sobě nemají.

Podívejte se na módní kolekce Lucie Markové, které vznikly za pomoci umělé inteligence:

V čem konkrétně vám usnadňují práci?

Hlavně v tom, že můžu snadno vyrobit „fotku” a výsledný dojem. Jak to bude vypadat, jak to má působit, s čím se to dá kombinovat. Nemusím řešit velké množství věcí na skladě ve slevách, protože většina se tiskne/vyrábí přímo z objednávek. A taky se na to můžu podívat já, říct si, jestli se mi to líbí nebo to chci ještě někam posunout. Normálně bych třeba ke kolekci 12 triček musela vyřešit styling, tedy buď všechno půjčit nebo ušít (boty, sukně, kalhoty, klobouky a podobně), najmout modelky, fotografa, zajistit make-up, dopravu na lokaci, postprodukci a podobně. Tohle všechno škrtnu a vyřeším si to sama díky AI. Ušetřím s ní relativně vysoké nakłady. Ukazuji svůj nápad přímo, bez nákladů na prezentaci a na výrobu věcí, co se nebudou tolik prodávat. U některých to vážně nejde odhadnout.

Takže AI udělá všechno za vás?

Tak to opravdu ne. AI je nedílnou, ale pouze dílčí součástí celého tvůrčího procesu. Když například tvořím kolekci triček, nejprve vytvořím kresbu, poté ji vyfotím, převedu do počítače, vyčistím, doplním, vytvořím kompletní design pro tisk a přípravu na reálné produkty. Ještě než se to tiskne, připravím si prompty a vygeneruju si fotky v Midjourney, obvykle ve verzi 5, šestka nemá tak dobré „realistické výsledky”. Je kreativnější, ale přijde mi méně věrohodná.

Z toho poté připravím image „pocitové” fotky, které spojím s designem, který jsem vytvořila ve Photoshopu. Pak ještě jednu čistě produktovou fotku na bílém pozadí. Další varianty obvykle dělám v Clo3D a dalších oděvních programech, kde si připravuji střihy a grafiku doplňuji bez AI. Takže to je asi tolik k tomu, zda AI udělá všechno za vás.

Můžete dát ještě nějaký příklad užití AI pro zefektivnění práce?

Jasně. Začala jsem ChatGPT (placenou) používat jako asistenta. Kontroluje objednávky, vytváří tabulky „to do”, co je třeba odeslat, či v jakém stavu je objednávka. Vytvořila jsem osobnost, tedy charakter, který to hlídá a vždycky mu napíšu, co přišlo za objednávku a on to doplní. Občas se na něco zeptá, je to taková moje kontrola. V tom množství, co mám, je to ok. Já nejsem tak precizní, nerada sedím u tabulek. Hugo (můj AI parťák) ano. Zajímavé je, že vždycky reaguje úplně jinak, když mu dám osobnost a jméno.

Dá se to zefektivnění nějak kvantifikovat?

To záleží na tom, kolik konverzací tam mám. S GPT řeším všechno možné, přes reklamu, marketing, texty. Také názvy kolekcí a redigujeme spolu popisky. Může se to brát jako zefektivnění, ale hlavně i jako jiný typ práce. Na cílové skupině a konceptu kolekce jsem se radila s osobností, která je kombinací informací o Armanim, Else Schiaparelli, Coco Chanel a dalších. Je to zábava. Beru to ještě pořád spíš jako výuku, experiment, než že bych na tom drasticky vydělávala. Zvlášť teď, kdy jsem na měsíc a půl v Japonsku.

Jaké kolekce jste už pomocí AI navrhla?

Kolekce, které jsou u mě na webu, jako Nebula. Ta vznikla propojením nastupujících trendů, kterými jsou AI, 3D a takzvané fluid fashion. To je genderově neutrální móda. Další kolekce je Cosmic Canvas, jde o minimalistické abstraktní dílo, které můžeme nosit. A potom dvě menší kolekce triček, Artistrica (propojení nejkvalitnější bavlny na světě a uměleckých tisků, ke které průběžně hledám spolupracovníky z řad malířů, architektů apod.) a Mini Nature (české triko v českém lese, což je koncept, který udržitelnost a ochranu životního prostředí staví nad všechno ostatní). To jsou kolekce, které jsem zveřejnila. V počítači mám ale rozpracované asi čtyři nebo pět dalších.

V čem jsou specifické?

Jednak je to obrácený přístup, nejdřív vytvořím fotku a potom teprve kreslím ve 3D střih a tisknu. Výroba jde až nakonec, což je postavené na hlavu. Ale funguje to. Vymyslím jiné modely, než když jsem v ateliéru a stříhám. Neříkám, že lepší. Jiné.

Jak vám to šlo? Jak moc jste tu AI musela zasahovat a upravovat?

U Midjourney i ChatGPT je naprosto klíčové, aby systém pochopil, co po něm chci. Nikdy to není hned napoprvé. Vždy upravuji dál a dál, třeba půl hodinky, hodinku a pak už to jede všechno za sebou. Vytvořím z obrázku další obrázek, z něj další čtyři varianty, a tak dále. Když se zaseknu, vrátím se zpět. Musím si vyhradit čas a když to klapne, dodělat to. Nenechávat práci rozdělanou.

U Nebuly jsem vytvořila v CLO3D triko. Pak to zadala a vytvářela prompty na obě strany kolekce, abych vytvořila ucelený koncept. Bílé nebeské šaty jsme v ateliéru vytvořili pro Olgu Menzlovou na míru na slavnostní večer nedožitých 85. narozenin Jiřího Menzela.

Plánujete využívat AI ve své práci nějak více?

Pokud budu pracovat, tak ano. Přiznám se, že toho mám dost, mám doma dvě malé děti a pracovat jsem v podstatě nepřestala. Stojí to hodně úsilí. Občas pracuju v noci, občas, když jsou ve školce. Teď jsme na měsíc a půl s dětmi v Japonsku. Překopala jsem celé fungování ateliéru už během covidu, když jsem se rozhodla začít pracovat ve 3D. Neměla jsem čas jezdit do ateliéru a vzorovat. Pro představu, co dělám v ateliéru dva dny, mám ve 3D i díky AI za dvě hodiny.

Myslím, že ignorovat fakt, že jde využít AI, je hloupost. Je to absolutně skvělý nástroj a pomocník. A když to dělá sám ve smyslu „create a dress”, tak samozřejmě výsledek není úplně autorská práce. Doba, kdy pochopíme, co to všechno umí, teprve přijde a sami na to ještě nemáme vytvořený názor. Je to podle mě nový pazourek. Nový nástroj, se kterým se musíme naučit. A to chce čas.

Lucie Marková

Lucie je návrhářka, která miluje jednoduché, praktické a funkční oblečení, moderní technologie a nové výzvy. Studovala oděv a šperk na Textilní fakultě na TUL v Liberci, Arts Management a Honors Academia na VŠE, i astrofyziku na MFF UK. Miluje Star Trek a sci-fi. Fascinuje ji nová vlna použití 3D technologií a umělé inteligence v módě, se kterou experimentuje a vidí v ní budoucnost celého odvětví. Její kabát nosí nejen Blanka Matragi, ale i Kate Mulgrew, kapitánka Janeway ze Star Trek Voyager. Ateliér má v jedné z pražských věží a rozhodně nepatří mezi standardní návrháře. Na šaty od ní se čeká někdy i měsíce. Jak sama říká, všechno má svůj čas a kvalita nejde uspěchat. Ukázky její práce najdete na webu luciemarkova.cz, ve Vidda store a Fashion shop Parazit.

