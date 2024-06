GasNet se loni propadl do ztráty 300 milionů. O rok dřív měl zisk skoro dvě miliardy

Největší distributor plynu v Česku, jehož většinový podíl nyní kupuje polostátní energetická skupina ČEZ, se v loňském roce propadl do ztráty více než 303,5 milionu korun. Předloni GasNet zaznamenal čistý zisk přes 1,89 miliardy korun. Meziročně zhruba o šest procent klesly i tržby podniku, činily 13,5 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, která je zveřejněná ve Sbírce listin.

ČEZ se letos na jaře dohodl se společností Macquarie Asset Management na odkoupení 55,2 procenta podílu v GasNetu. Zaplatí za něj 846,5 milionu eur, tedy přes 20,9 miliardy korun. Akvizici ještě musí schválit regulační orgány.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje. Spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Drží přibližně 80procentní podíl na distribuci plynu v Česku.

