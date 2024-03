Zhoršení výhledu ČEZ nemá dopad na akcie firmy

Trh s klidem přijal včerejší zprávu ratingové agentury Moody's, která zhoršila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti české energetické společnosti ČEZ ze stabilního na negativní. Není to kurzotvorná informace, hodnotí analytici.

Zhoršení výhledu hodnocení úvěrové spolehlivosti české energetické společnosti ČEZ nebude mít výraznější dopad na kurz jejích akcií a dluhopisů. Shodli se na tom analytici. Mezinárodní ratingová agentura Moody's v úterý zhoršila výhled hodnocení ČEZ na negativní ze stabilního. Samotné hodnocení ponechala beze změny na stupni Baa1. Ve středu po polední rostly akcie ČEZ na burze o 1,6 procenta na 846 koruny na akcii.

Zhoršení výhledu naznačuje, že v budoucnosti by Moody's mohla ratingovou známku ČEZ zhoršit. Moody's ke změně výhledu přikročila několik dnů po oznámení, že ČEZ zaplatí 21,4 miliardy korun za koupi podílu 55,2 procenta v české plynárenské společnosti GasNet. Agentura uvedla, že převzetí dává strategický smysl, protože umožňuje ČEZ posílit pozici na českém energetickém trhu, nicméně akvizice je spojena se značnou dluhovou zátěží. GasNet dluží kolem 55 miliard korun.

Analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler řekl, že dluhopisy ČEZ na zprávu o zhoršení výhledu prakticky nereagují. Zhoršení výhledu není snížení ratingu, takže síla tohoto vyjádření není podle něj zásadní. Navíc hodnocení Moody’s zůstává bezpečně v investičním stupni, ČEZ je tedy řazen mezi velmi bezpečné dluhopisy. „Ani akcie na to nereagují, není to kurzotvorná zpráva,“ dodal.

Zhoršení výhledu ratingu ČEZ několik dní po ohlášení relativně velké akvizice zadluženého subjektu je podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala indikací citlivosti ratingových agentur na dluhovou zátěž a výhled na ni.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra snížení ratingového výhledu pro ČEZ ze strany agentury Mooody’s vnímá neutrálně. I po převzetí dluhu GasNetu bude její zadlužení stále hluboko pod průměrným zadlužením srovnatelných energetických společností. Nečeká tudíž, že by očekávané zvýšení zadlužení znamenalo pro ČEZ nějaký zásadní nárůst nákladů při financování dluhu či zhoršení přístupu k financování.

Zhoršený výhled Moody’s reflektuje riziko nižších budoucích příjmů z prodeje elektřiny kvůli jejich klesající tendenci na trzích. „Navíc každé zvýšení zadlužení je potenciálním rizikem, obzvlášť v době vysokých úrokových sazeb. A to i navzdory tomu, že akvizice dává strategicky smysl,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Společnost ČEZ minulý týden oznámila, že její čistý zisk loni meziročně klesl o 63 procent na 29,6 miliardy korun. Podle analytiků šlo o výraznější propad, než byla očekávání trhu. Důvodem je hlavně výraznější vliv mimořádných daní a odvodů, na nichž podnik odvedl kolem 40 miliard korun. ČEZ patří k největším energetickým firmám v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.