ČEZ rozjel miliardový tendr na nové generátory pro elektrárnu Temelín

Energetická společnost ČEZ vypsala miliardový tendr na dodávku dvou generátorů pro jadernou elektrárnu Temelín. Firmy se do výběrového řízení na klíčové zařízení, které vyrábí elektřinu pro pětinu Česka, mohou hlásit do 9. června. Generátory chce ČEZ měnit v letech 2028 až 2030, informoval mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Modernizací ČEZ sleduje zajištění minimálně šedesátiletého provozu jihočeské jaderné elektrárny. Nové generátory budou připraveny i na případné zvýšení výkonu elektrárny.

Zakázka se skládá z dodání dvou kompletních generátorů včetně jednoho náhradního rotoru, příslušenství, instalace a následného servisu. „V rámci výběrového řízení posoudíme kvalifikaci uchazečů, následně je vyzveme k podání nabídek. Vybráno bychom chtěli mít příští rok na jaře. Vlastní zařízení budeme měnit v závěru tohoto desetiletí,” uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Životnost 40 let

Základním kvalifikačním kritériem je prokazatelná zkušenost s výrobou, dodávkou a servisem generátoru, který vyrábí elektřinu při 3000 otáčkách za minutu. Modernizace generátorů je jedním z projektů, který pomůže zajistit dlouhodobý provoz temelínské elektrárny. „Elektrárnu chceme provozovat minimálně 60 let. Generátory budeme měnit v polovině této periody, přičemž jejich životnost budeme požadovat 40 let,” řekl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Největší generátory v Česku

Generátor je zařízení v nejaderné části elektrárny, kde vzniká elektřina. Celková hmotnost rotoru generátoru je 90 tun, dlouhý je více než 14 metrů. Stávající temelínské generátory jsou s možným výkonem 1125 MWe největší generátory v Česku a jde o jediné dva svého druhu v republice. Maximální výkon nových generátorů by měl být 1150 MWe.

Od začátku letošního roku elektrárna Temelín vyrobila 6,4 terawatthodin elektřiny a pokrývá přibližně pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Jen za letošní první čtvrtletí vyrobila 4,75 milionu megawatthodin, což byl nejvyšší výkon za všechny první kvartály od spuštění Temelína v roce 2000.

