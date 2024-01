Analytici: Konec Westinghouse v jaderném tendru by neměl zvýšit cenu

Snížení počtu soutěžících o dostavbu jaderných bloků v Dukovanech a případně i v Temelíně sice sníží konkurenci, odborníci ale nečekají, že by důsledkem byla vyšší nabízená cena.

Vláda dnes zdůvodnila rozhodnutí, že neosloví Westinghouse v další fázi jaderného tendru, tím, že společnost podala pouze nezávaznou nabídku, takže nemohla být při hodnocení srovnatelná. „Americká firma si tak zřejmě nechávala otevřená zadní vrátka, což by mělo negativní dopad na průběh projektu, a je dobře, že byla z tendru vyřazena,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. „Zároveň je pro mě překvapením, že se Westinghouse k tendru postavil tímto způsobem. Dříve to totiž vypadalo, že všechny tři společnosti jeví o nabídku seriózní zájem,“ dodal.

Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor považuje dnešní oznámení vlády za důsledek rozhodnutí Westinghouse. „Pokud odmítnul, na rozdíl od svých konkurentů, předložit závaznou nabídku na čtyři bloky, tak je jeho vyřazení z tendru logickým důsledkem. Je to škoda, protože Westinghouse má jako jediný z uchazečů již funkční blok o požadovaném výkonu,“ uvedl.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal předpokládá, že snížení počtu účastníků tendru na dva sníží konkurenční prostředí mezi nimi. Podle Gavora to ale neovlivní výslednou cenu nových bloků. „Nedomnívám se ale, že by to vedlo ke zvýšení ceny ze strany zbývajících uchazečů, základní cenové parametry již ostatně byly podány," uvedl Gavor.

Dohnal se také s ohledem na stav veřejných financí pozastavil nad rozhodnutím vlády soutěžit stavbu čtyř nových jaderných bloků. „Opce vlády na až čtyři rektory vypadá sice z pohledu velikosti ekonomiky ČR, a hlavně státního dluhu jako naprosté sci-fi. Ale v době silné jaderné renesance je zřejmě nutností pro lepší cenu objednat více reaktorů,“ uvedl.

Vláda ve středu oznámila, že vyzve francouzskou společnost EDF a korejskou KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Dosud jaderný tendr zahrnoval závaznou nabídku na jeden blok v Dukovanech a nezávaznou nabídku na další tři bloky. Podle vyjádření kabinetu by dodávka více reaktorů současně mohla snížit cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru.