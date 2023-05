Kryštof Míšek: Panika může být přehnaná. Ale akcie ČEZ se dostaly na rozcestí

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Vládnoucí středopravicová vláda se rozhodla definitivně skoncovat s Pražskou burzou, a to prostřednictvím nejvíce likvidního titulu v podobě energetického gigantu ČEZ. Od oznámení, že se vláda posunula vpřed s novou legislativou zaměřenou proti menšinovým akcionářům, akcie ztratily přes 18 procent. Jakým směrem se bude situace kolem ČEZ dále vyvíjet? Odpověď na tuto otázku se snaží ekonom a analytik Kryštof Míšek.

Reklama

Vláda před pár dny oznámila svůj záměr o reformě zákona o přeměnách obchodních společností a otevírá si tak dveře pro zásah v elektrárenském gigantovi. V předloženém návrhu stojí, že kvalifikovaná většina potřebná pro schválení rozdělení se mění na 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a to za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu.

Lukáš Kovanda: ČEZ za poslední týden přišel na hodnotě o 130 miliard. Zločinecká akce, bouří se minoritní akcionáři Názory ČEZ těžce krvácí i dnes, za týden přišel o 130 miliard své hodnoty. Důvodem je zjevná snaha vlády de facto vytěsnit menšinové akcionáře za pro ně na až tak výhodných podmínek, někteří z nich proto hovoří o „zločinecké akci“, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

To vyvolalo solidní poprask mezi menšinovými akcionáři firmy, kterých je okolo 130 tisíc. Akcie od té doby padají.

Pojďme se ale podívat na skutečné fundamenty okolo ČEZ. Navzdory nedávné korekci tržních cen energetických komodit (elektřina, plyn) z extrémních úrovní loňského roku zůstává základní ekonomická situace pro ČEZ velmi pozitivní. Podle mého odhadu by měla společnost ČEZ i letos prodávat svou silovou elektřinu za výraznější cenu, a to za průměrnou cenu mezi 120 až 128 eur (2852 až 3042 korun) za megawatthodinu (což je solidní rozdíl oproti 100 eurům za MWh v roce 2022).

Dividendový výnos kolem 12 procent

A přes existující regulace a omezení ve formě cenových stropů by měla společnost generovat provozní zisk, který může být přes 100 miliard korun. Nezapomeňme rovněž na dividendu, která by měla činit 117 korun na akcii s rozhodným dnem na konci června. To implikuje dividendový výnos kolem 12 procent, což není vůbec špatné.

Strmý pád pokračuje. Akcie ČEZ se propadly o dalších pět procent Trhy Akcie energetické společnosti ČEZ na pražské burze dnes dopoledne pokračují v prudkém poklesu. Krátce po 11:00 ztrácely víc než pět procent a jejich cena se po dvou měsících dostala pod 1000 korun. Dolů tak táhnou celou burzu. ČTK Přečíst článek

Výše uvedené mi značí, že současná panika okolo společnosti ČEZ může být značně přehnaná. Ostatně bylo tomu i několikrát v minulých měsících, kdy krátkodobě akcie zasáhli panické výprodeje, aby se následně situace relativně rychle stabilizovala.

ČEZ chce využít nerozdělený zisk na investice do obnovitelných zdrojů a energetických služeb Zprávy z firem Energetický gigant plánuje využít největší část peněz ze zbylého zisku, který nerozdělí akcionářům, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a na investice do energetických služeb (ESCO) v Česku i v zahraničí. Podpořit chce ČEZ také investice do distribuce nebo k vylepšení svého portfolia, řekl finanční ředitel skupiny Martin Novák. ČTK Přečíst článek