ČEZ mění palivo v Temelíně. Letos ještě nakupoval v Rusku, příští rok pojede do USA a Francie

Komplexnější servisní odstávku naplánoval ČEZ pro jadernou elektrárnu Temelín na následující týdny. Během nich vymění část paliva a zkontroluje klíčové části nejstřeženější stavby v Česku.

Energetici v jaderné elektrárně Temelín v pátek v 21:00 plánovaně odstavili první blok. Při dvouměsíční odstávce vymění čtvrtinu paliva. Naplánovali i desítky investičních akcí spjatých s modernizací elektrárny, zkontrolují bezpečnostní divize, parogenerátor či hlavní cirkulační čerpadlo, uvedl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Je to letošní první plánovaná odstávka v Temelíně, dvouměsíční odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině srpna. Při nynější odstávce zaveze Temelín do reaktoru palivo od ruské firmy Tvel.

„Provozní personál odpojil turbogenerátor od přenosové soustavy podle plánu ve 21:00. O víkendu bude technologie postupně chladnout, například v primárním okruhu budeme snižovat teplotu vody přibližně o 300 stupňů Celsia. Reaktor začneme otevírat po vychladnutí, tedy v pondělí. Otevírání reaktoru potrvá přibližně čtyři dny,“ řekl mluvčí. Do odstávky se i s dodavateli zapojí asi 1000 lidí.

Uran z USA již v příštím roce

Při odstávce vymění energetici 42 ze 163 palivových souborů. Do reaktoru budou zavážet palivo od společnosti Tvel. Loni uzavřel ČEZ smlouvy s americkou společností Westinghouse a francouzskou firmou Framatome na dodávky jaderného paliva pro Temelín. Palivo od těchto nových dodavatelů budou energetici schopni vozit od roku 2024.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku pět TWh.

