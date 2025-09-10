Český Footshop hlásí vyšší zisk i ambice. Chystá expanzi na západní trhy
Český Footshop má za sebou silné pololetí, navýšil tržby i zisk a chystá expanzi do západní Evropy. Ještě letos chce otevřít první obchod ve Francii, v hledáčku má Paříž, Lyon a Marseille.
V první polovině letošního roku Footshop, jehož akcie se obchodují na pražské burze, výrazně zvedl provozní zisk – a to i přes silnější korunu a investice do růstu. Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním dosáhl letos v prvním pololetí 71 milionů korun, což je asi třetinový nárůst oproti stejnému období roku 2024. Tržby prodejce volnočasové obuvi a oblečení vzrostly v pololetí o 38 procent na 891 milionů korun.
„Výsledky potvrzují, že kombinace expanze, práce s marží a lepší operativy zvyšuje naši ziskovost i odolnost,“ říká finanční ředitel Leoš Brabec. Firma zároveň drží celoroční cíl: tržby mezi 1,8 až 2 miliardami korun a provozní zisk mezi 150 až 180 miliony korun.
Pozitivní růst v letošním prvním pololetí podpořilo podle zástupců firmy zejména navýšení počtu objednávek, a to o 41 procent proti stejnému období loňského roku. Za uplynulých 12 měsíců odbavil Footshop více než milion objednávek.
Pro rozvoj firmy bylo významné i rozšiřování produktového porftolia, zejména ve sportovních kategoriích, a expanze do zahraničí. V loňském roce například více než tři čtvrtiny tržeb pocházely z prodejů mimo ČR.
„První polovina roku 2025 představovala pro skupinu Footshop přelomové období, které bylo charakterizováno především mezinárodní expanzí do deseti nových zemí. Díky tomu jsme dosáhli téměř úplného pokrytí Evropy,“ řekl Peter Hajduček, CEO a zakladatel skupiny Footshop.
Po upevnění pozic ve střední a východní Evropě, společnost má nyní v regionu CEE šest kamenných prodejen, se Footshop zaměří i na západní trhy. „Chceme ukázat, že česká značka se může prosadit i v Paříži. Aktivně jednáme o prostorech v Paříži a Lyonu, sledujeme také Marseille. Do konce roku bychom rádi otevřeli alespoň jeden obchod,“ dodal Hajduček.
Dalšími metropolemi, kam skupina míří svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény. „Důležitou se pro nás stává i Ukrajina, kde jsme v prvním pololetí zaznamenali rychlý a trvalý nárůst on-line prodeje, navzdory náročným podmínkám. Po pouhém roce činnosti je tak Ukrajina naším pátým největším trhem,“ dodal Hajduček.
Cílem je získat výraznější viditelnost u globálních značek i nových zákazníků a propojit retail s online prodejem, který dnes tvoří většinu tržeb.
Od sneakers ke sportu
Růst Footshopu táhne nová sportovní kategorie – běh, outdoor a trénink –, pomáhá v tom i spolupráce s AC Sparta Praha a adidasem. Třetí sada dresů se stala nejúspěšnějším „dropem“ v historii klubu a posílila dosah Footshopu mimo klasickou sneakers komunitu. Současně běží robotizace pražského skladu, která má do začátku roku 2026 přinést nižší mzdové náklady a rychlejší expedici.
Cíl pro rok 2029
Ambice jsou jasné. Do čtyř let míří Footshop na tržby mezi 2,8 až 3,1 miliardami korun a na provozní zisk v pásmu 220 až 260 milionů korun, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o deset až 14 procent. „Chceme stabilně růst tempem kolem deseti až třinácti procent ročně a zároveň zůstat efektivní. Investujeme tam, kde to urychlí škálování – do skladové automatizace, obsahu a retailu na klíčových adresách,“ uzavřel Brabec.
Společnost Footshop založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek Adidas, Nike, Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od předloňského srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Start pražské burzy.
