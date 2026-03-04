České drony budou hlídat hranice Španělska. Primoco získalo zakázku za sto milionů
České drony budou hlídat španělské hranice a pobřeží. Společnost Primoco UAV SE získala kontrakt od elitního bezpečnostního sboru Guardia Civil za čtyři miliony eur.
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE uzavřel zakázku za čtyři miliony eur, což je v přepočtu téměř sto milionů korun, se španělským bezpečnostním sborem Guardia Civil. Dodá mu bezpilotní letouny Primoco One 150, které Španělsku pomohou monitorovat námořní trasy a státní hranice.
Primoco zároveň chystá novou výrobní halu v průmyslové zóně u Písku. Nyní buduje v Písku-Krašovicích hangár a výcvikové prostory. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Dosud vyrobila více než 250 letounů One 150, které operují na čtyřech kontinentech.
Drony pro dohled nad hranicemi a pobřežím
Bezpilotní letouny se stanou klíčovým technologickým nástrojem španělského sboru. Pomohou při nepřetržitém monitorování rozsáhlých oblastí námořních tras a hranic i při taktické podpoře pozemních jednotek v obtížně přístupném terénu.
Primoco UAV SE je jedním z největších evropských výrobců středně těžkých bezpilotních letounů. Letoun One 150 se využívá k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží. V obranném sektoru je nasazován například pro vojenský průzkum.
Myšlenka bezpilotního letounu vznikla otázkou, jak nahradit pilotovaný vrtulník. Za deset let od nápadu má Primoco Ladislava Semetkovského bezpilotní letouny One 150, které brázdí nebe v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsou certifikované v civilní i vojenské oblasti.
Ladislav Semetkovský: Naše drony na Ukrajině nezabíjejí. Jen špehují
Primoco rozšiřuje výrobu
Kontrakt ve Španělsku podle firmy navazuje na loňský úspěšný rok, kdy získala zakázky na dodávku 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun.
Společnost zároveň pokračuje v rozvoji svého zázemí na domovském továrním letišti v Písku-Krašovicích, kde buduje hangár a výcvikové prostory. Dokončena je hrubá stavba, nyní se pracuje na interiérech a dokončení je naplánováno na první polovinu letošního roku.
Koncem loňského roku společnost požádala o stavební povolení pro výrobní halu v katastru města Písek. Ta vznikne v přilehlé průmyslové zóně a po dokončení umožní společnosti navýšit maximální výrobní kapacitu až na 300 bezpilotních letadel ročně.
Primoco UAV SE je veřejně obchodovaná na pražské burze a v roce 2025 se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Ladislav Semetkovský.
Guardia Civil (civilní stráž) je celostátní elitní bezpečnostní sbor s vojenskou strukturou, který na území Španělska plní široké spektrum úkolů. Příslušníci sboru bojují proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, pašeráckým sítím a nelegální migraci. Zajišťují ochranu státních hranic, rozsáhlého pobřeží, strategických přístavů, letišť i kritické infrastruktury a vedou také protiteroristické operace či chrání přírodní bohatství.
Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.
