Češi budou vyrábět munici přímo na Ukrajině. Pomůže s tím firma Sellier & Bellot

Na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot. Na konferenci v Praze po druhých mezivládních konzultacích to oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Smlouvu o dodávce zboží a služeb podepsala firma s ukrajinským státním podnikem Ukroboronservice.

Reklama

Český premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci řekl, že zástupci českých a ukrajinských zbrojovek podepsali po jednání vlád smlouvy o přesunu výroby na Ukrajinu, jde o malorážkovou munici firmy Sellier & Bellot nebo pušky Bren 2 České zbrojovky.

Sellier & Bellot dodá technologii pro výrobu střeliva na Ukrajině, sdělila dnes v tiskové zprávě společnost Colt CZ, pod kterou výrobce malorážové munice spadá. Sellier & Bellot a Česká zbrojovka se podle ní s ukrajinskými partnery dohodly na spolupráci při výrobě několika typů malorážového střeliva na Ukrajině. „Česká zbrojovka v návaznosti na dohodu o společném záměru s Ukroboronprom z února podepsala smlouvu o transferu technologie pro montáž pušek CZ BREN 2 na Ukrajině,“ dodala společnost.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes k česko-ukrajinské spolupráci při vzniku nového závodu na výrobu munice novinářům řekla, že by mohla fungovat podobně jako česko-ukrajinská firma na výrobu dronů U&C UAS. Část výroby a zaměstnanců bude podle ní působit z ČR, vývoj bude na straně Ukrajiny. Existuje podle ní také příslib, že Ukrajinci, kteří by pomáhali v rámci českého obranného průmyslu, by mohli mít výjimku z mobilizační vyhlášky.

Zelenskyj: Současná dodávka stíhaček F-16 nebude na ochranu před Rusy stačit Zprávy z firem Současná dodávka stíhaček F-16 Ukrajině nebude stačit na obranu před ruským letectvem. Podle ukrajinských médií to uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj potřebuje 25 systémů protivzdušné obrany Patriot, aby kompletně ochránila své nebe před ruskými vzdušnými útoky. Prezident mluvil i o plánech na další mírový summit a poprvé řekl, že by se jednání měli zúčastnit i ruští představitelé, napsala agentura AFP. ČTK Přečíst článek

Reklama

Jedním z hlavních odvětví kooperace je podle Šmyhala právě obranný průmysl, tématem diskuse byly také dodávky nových druhů zbraní Ruskem napadené zemi. Šmyhal hovořil i o spolupráci ve výrobě pušek se zbrojovkou Colt CZ Group, která letos v kvěnu dokončila akvizici výrobce munice Sellier & Bellot.

Ukrajina a Česko budují pevný a strategický svazek, řekl Šmyhal. Spolupráce učiní Evropu bezpečnější a přinese výhodu oběma zemím, míní.

Zástupci obou vlád hovořili také o české iniciativě na zajištění munice v zemích mimo Evropskou unii, prvních 50 tisíc kusů už Kyjev převzal. „Doufáme ve společné projekty v oblasti výroby munice na území České republiky a v bezpečných místech na Ukrajině a společnou opravu vrtulníků na území České republiky,“ řekl také Šmyhal.

Ukrajina má přednost

Česko je podle ukrajinského premiéra výrobcem některých zvláštních zařízení a součástek, které jsou pro napadenou zemi nesmírně důležité. Ukrajinská strana požádala, aby kontrakty mezi českými výrobci a jinými zeměmi byly odloženy a Ukrajina byla prioritní, řekl Šmyhal.

Svému českému protějšku Petru Fialovi (ODS) poděkoval i čestným uznáním za jeho osobní vklad k zachování míru na evropském kontinentu v nynějším složitém období. Připomněl také, že Česko nabídlo Ukrajině zdravotnickou pomoc v souvislosti s nedávným útokem na největší ukrajinskou dětskou nemocnici Ochmatdyt.

Orbán: Válka na Ukrajině se v budoucnu vyostří, Trump tam zajistí mír Politika Kandidát Republikánské strany do Bílého domu Donald Trump je připraven se okamžitě po svém případném vítězství v listopadových prezidentských volbách v USA zasadit o mír na Ukrajině, napsal v dopise lídrům Evropské unie maďarský premiér Viktor Orbán. V textu adresovaném šéfovi unijních summitů Charlesi Michelovi a poskytnutém všem zemím bloku také Orbán bez podrobností tvrdí, že rusko-ukrajinský konflikt se v blízké budoucnosti radikálně vyostří. ČTK Přečíst článek