Orbán: Válka na Ukrajině se v budoucnu vyostří, Trump tam zajistí mír

Kandidát Republikánské strany do Bílého domu Donald Trump je připraven se okamžitě po svém případném vítězství v listopadových prezidentských volbách v USA zasadit o mír na Ukrajině, napsal v dopise lídrům Evropské unie maďarský premiér Viktor Orbán. V textu adresovaném šéfovi unijních summitů Charlesi Michelovi a poskytnutém všem zemím bloku také Orbán bez podrobností tvrdí, že rusko-ukrajinský konflikt se v blízké budoucnosti radikálně vyostří.

Reklama

Dopis šéf vlády stávající předsednické země poslal evropským partnerům v době, kdy jej EU tvrdě kritizuje za jeho předem s unií nekoordinovanou cestu na Ukrajinu, do Ruska, do Číny a na setkání právě s Trumpem v USA. Uvádí v něm mimo jiné také, že stávající americký prezident Joe Biden není s to změnit současnou politiku Spojených států, zaměřenou prý na podporu války, a nelze od něj očekávat, že zahájí politiku novou.

Ukrajina se už třetím rokem především s americkou a evropskou finanční i zbrojní podporou brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, Maďarsko však v EU k nelibosti zemí jako je Polsko či státy Pobaltí dlouhodobě hraje roli zastánce ruských zájmů. Orbán, který svou cestu označoval za „mírovou misi“ se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Unijní představitelé okamžitě uvedli, že šlo o bilaterální návštěvy, pro které maďarský premiér neměl žádný mandát od EU.

Trump skládá tým pro Bílý dům. Je kandidát na viceprezidenta J.D. Vance pohromou pro Evropu? Leaders Druhého prezidentství Donalda Trumpa a jeho důsledků pro americkou zahraniční politiku se obává velká část Evropy, píše server Politico. Po pondělním republikánově oznámení, že si jako svého viceprezidentského kandidáta vybral senátora J.D. Vance jsou spojenci ještě nervóznější z toho, že by USA mohly přerušit pomoc Ukrajině a ustoupit od dalších transatlantických priorit. ČTK Přečíst článek

Trump začne jednat okamžitě

„Mohu jednoznačně prohlásit, že (Trump) krátce po svém volebním vítězství nebude čekat na inauguraci a bude připraven okamžitě jednat jako zprostředkovatel míru. Má na to podrobné a dobře podložené plány,“ tvrdí maďarský premiér. Trump se v minulosti stavěl k další pomoci bránící se zemi skepticky a republikáni po řadu měsíců schválení nové podpory blokovali. Možný nástup republikánského kandidáta do Bílého domu podle médií znepokojuje také Severoatlantickou alianci.

Reklama

Evropská komise nyní oznámila, že vzhledem k vývoji od začátku maďarského předsednictví v Radě EU plánuje bojkotovat neformální jednání ministrů a posílat na ně místo eurokomisařů pouze vysoké úředníky. Na sociální síti X to uvedl Eric Mamer, mluvčí šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Zrušena podle něj byla rovněž tradiční návštěva eurokomisařů v předsednické zemi. Maďarští politici krok komise odsoudili.

Orbán působí škody

S kroky maďarského premiéra jsou nespokojeni rovněž i někteří europoslanci. Skupina 63 z nich v dopise žádá, aby v reakci na návštěvy Orbána v Moskvě a v Pekingu odebrala Maďarsku hlasovací práva. Dopis je adresován předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, šéfce Evropské komise a předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové. „Maďarské předsednictví unie sotva začalo a premiér Orbán již způsobil značné škody zneužíváním předsednické role,“ stojí v dokumentu, ze kterého citoval server Politico.

„Premiér Orbán během své takzvané mírové mise záměrně zanechal dojem, že jedná jménem Evropské unie, ve skutečnosti ale nemá žádnou pravomoc zastupovat EU, ani jakýkoli členský stát Evropské unie,“ dodává dopis.

Orbán podle skupiny europoslanců, mezi kterými není žádný zástupce Česka, podkopává společný postoj EU, konkrétně například tím, že prosazuje příměří na Ukrajině za každou cenu, namísto příměří podle ukrajinských podmínek. Evropská unie by proto měla rozhodně zasáhnout, aby „omezila spáchání dalších škod, ale i vzhledem k důvěryhodnosti EU jako celku a k aktuální geopolitické situaci“.