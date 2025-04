Síť Kytky od Pepy rozkvete. Nový majitel plánuje letos otevřít asi 30 poboček

Květinářství letos převzala skupina Twistcafe, která provozuje kavárny Trdlokafe nebo stánky s kávou Kofi Kofi. A nový majitel má ambiciózní plány. S novým konceptem "květinových kaváren" chce expandovat do desítek českých měst.

Síť květinářství Kytky od Pepy plánuje v Česku do konce letošního roku otevřít zhruba 30 nových poboček. Náklady na expanzi budou v desítkách milionů korun. Síť Kytky od Pepy působí pouze v Česku a aktuálně zahrnuje 28 poboček.

„Expanze Kytek od Pepy je pro nás prioritou. Chceme být blíže našim zákazníkům po celé republice a přinášet jim nejen čerstvé květiny, ale i jedinečný zážitek spojený s moderním konceptem prodejen,“ uvedl ředitel květinářství Daniel Ryška. Vstoupit do zahraničí firma v tuto chvíli neplánuje.

Skupina Twistcafe v únoru informovala o tom, že z květinářství Kytky od Pepy vytvoří nový koncept - lidé si v nich budou moci koupit například i kávu nebo české řemeslné výrobky. Za prodejny a značku Kytky od Pepy skupina Twistcafe podle informací serveru Seznam Zprávy zaplatila desítky milionů korun. Obrat firmy Kytky od Pepy činil v roce 2023 zhruba 250 milionů korun, uvedl server.

Twistcafe Group provozuje více než deset franšízových sítí s rychlým občerstvením a dalším sortimentem v 15 různých zemích, mezi které patří například USA, Katar, Spojené arabské emiráty, Rakousko či Belgie. V roce 2024 podepsala skupina Twistcafe Group smlouvy s více než 500 novými franšízanty. Pod skupinu patří také prodejce nápojů Bubblify, pizzerie Pizza Raketou nebo pekařství Cinname.

