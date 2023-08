Éra levných fabrik v Asii končí. Západ bude platit vyšší ceny

Mladé Asiaty práce v továrnách neláká. Firmy tak musejí zlepšovat pracovní prostředí a nabídnout zaměstnancům více peněz. Zvýšené náklady nakonec zaplatí západní spotřebitel ve vyšších cenách asijského zboží.

Reklama

Prosvětlené pracoviště s obřími okny od podlahy až ke stropu, kavárnou, kde servírují populární matcha tea a o kus dál probíhá bezplatný kurz jógy. Tohle není Google, ale oděvní fabrika ve Vietnamu, která se snaží do svého pracovního kolektivu nalákat mladé lidi. Každý měsíc v rámci utužování kolektivu a budování firemní kultury pořádá továrna pro zaměstnace teambulding, na kterém se popíjí pivo, závodí v motokárách nebo třeba hraje bowling. To ale něco stojí.

Asie, světová továrna a zdroj většiny věcí, které si Evropané či Američané kupují, se potýká s velkým problémem: mladí Asiaté již nechtějí pracovat v továrnách. To je důvod, proč se i zmíněná oděvní továrna snaží učinit svou výrobní halu lákavější a proč i západní společnosti, které se spoléhají na asijskou levnou pracovní sílu, bijí na poplach. Blíží se totiž soumrak levného zboží z Asie, píše deník Wall Street Journal.

Exportér roku je v insolvenci. Po majiteli firmy pátrá policie Zprávy z firem Investoři podali na mladoboleslavskou strojírenskou firmu B&Bartoni kvůli nesplaceným korporátním dluhopisům v hodnotě 20 milionů korun insolvenční návrh. Majitele společnosti Tomáše Bartoně hledá policie, mohl by být v Brazílii. Je spolu s dalšími lidmi a firmami obviněný v kauze dotačních podvodů, uvedl Radiožurnál a server iRozhlas. ČTK Přečíst článek

„Dnes chce každý být influencer, fotograf, stylista nebo pracovat v kavárně,“ vypočítává Paul Norriss, britský spoluzakladatel vietnamské oděvní továrny UnAvailable se sídlem v Ho Či Minově městě, jež vsadila na zlepšení pracovních i mzdových podmínek pro mladé dělníky. I tak Norriss připouští, že udržet si je, je náročné i nákladné. „Často u nás nedokončí ani školicí program. A ti, kteří vydrží, často v oboru zůstanou jen pár let,” uvádí.

Západní spotřebitelé zvyklí na levnou módu, ale také třeba na ploché televizory či hračky, mohou už brzy počítat s vyššími cenami.

Česko zasáhla barbiemánie. Do hračkářství si vezměte pytel peněz Enjoy Barbie je v kurzu. Nový film se stal hitem. A radost mají i prodejci hraček, jimž rostou tržby o stovky procent. A nejen jim. Prodává se také růžové oblečení. Pro rodiče to ale není nejlepší zpráva. Za hračky totiž utratí výrazně více peněz. ČTK Přečíst článek

Barbie zdraží. A nejen ta

V reakci na personální krizi musely asijské továrny zvýšit mzdy a zavést – někdy nákladné – strategie k udržení pracovníků, od zlepšení jídla v bufetech až po budování mateřských škol pro děti dělníků. Zvýšení cen pro finálního spotřebitele na sebe nenechalo dlouho čekat.

Výrobce hraček a her Hasbro letos uvedl, že nedostatek pracovních sil ve Vietnamu a Číně zvýšil náklady. Výrobce Barbie, společnost Mattel, který má velkou výrobní základnu v Asii, se také potýká s vyššími mzdovými náklady. Obě společnosti zvýšily ceny svých produktů. Společnost Nike, která vyrábí většinu svých bot v Asii, v červnu uvedla, že její náklady na produkty vzrostly kvůli vyšším mzdovým nákladům.

Počet turistů v Česku meziročně vzrostl, zájem však ztrácí ti z Asie Zprávy z firem V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo 5,8 milionu turistů, meziročně o 14,3 procenta více. Převažovali domácí hosté nad zahraničními. Turisté strávili v ubytovacích zařízeních dohromady 13,8 milionu nocí, o 14,5 procenta více než ve stejném období loni. ČTK Přečíst článek

„Posledních 45 let jsme žili v období neomezené globalizace. Evropa a Spojené státy outsourcovaly svou výrobu do Asie. Z Číny se stala světová továrna. Evropa a USA na tom zbohatly, ceny zboží šly dolů. Všechny peníze, které se vytvořily v Číně, byly recyklovány v Evropě, a především ve Spojených státech. Nyní se ukazuje, že nejlepší časy globalizovaného světa jsou již za námi,” řekl nedávno v rozhovoru pro Newstream Peter Garnry, hlavní akciový stratég dánské Saxo Bank. A důsledek? Vše bude dražší. A Západ by se na to měl připravit, dodal Garnry.

Martin Jahn: Evropa není jedničkou v inovacích. Tradiční evropské automobilky ale pořád drží silné trumfy Leaders Mnozí lidé sice rádi opakují, že v českém autoprůmyslu jsou samé montovny, ale právě toto odvětví je největším investorem do aplikovaného výzkumu a vývoje v zemi. Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který stojí také v čele českého Sdružení automobilového průmyslu, poukazuje na jeho vysokou přidanou hodnotu. „Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek